영호남 지자체, 9일 '우주항공복합도시 특별법 제정 촉구' 결의대회

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법안 11개월째 국회 계류…조속한 통과 요구

우주항공산업 협력 의지와 지원체계 구축 필요

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 영호남 지방자치단체들이 국회에 모여 우주항공복합도시 특별법 제정을 촉구한다.

경남도는 오는 9일 오후 1시 국회의사당 앞에서 전남광주통합시, 사천시, 고흥군과 함께 우주항공복합도시 특별법 제정 촉구 영호남 범국민 결의대회를 개최한다고 3일 밝혔다.

경남도가는 오는 9일 오후 1시 국회의사당 앞에서 전남광주통합특별시, 사천시, 고흥군과 함께 '우주항공복합도시 특별법 제정 촉구 영호남 범국민 결의대회'를 개최하고, 영호남 시도민의 뜻을 모아 특별법의 조속한 국회 통과를 촉구하기로 했다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

결의대회는 서천호·문금주 국회의원이 공동 주최하고 사천상공회의소와 여수·고흥상공회의소가 주관한다. 지난해 12월 발의된 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법안'이 11개월째 국회에 계류된 데 따른 것이다.

행사에는 박완수 경남지사와 민형배 전남광주통합시장, 박동식 사천시장, 공영민 고흥군수를 비롯해 국회의원, 지방의원, 재경향우회 회원, 사천·고흥 주민 등 500여 명이 참석할 예정이다.

참석자들은 결의문을 통해 특별법의 조속한 국회 통과를 요구하고 영호남 우주항공산업 협력 의지를 밝힐 계획이다. 법안에는 우주항공 분야와 우주발사체 산업 기반을 연계한 복합도시 조성, 국가 차원의 지원체계 구축 등이 담긴 것으로 알려졌다.

박 지사 등 지자체장과 국회의원들은 여야 원내대표와 국회 국토교통위원장을 만나 영호남 시도민 서명부를 전달한다. 특별법 심사와 제정 과정에 국회가 적극적으로 나서 달라는 뜻도 전달할 예정이다.

도는 지난 7월 15일 국회에서 전남광주통합특별시, 사천시, 고흥군, 여야 국회의원들과 특별법 제정 토론회를 열고 입법 필요성과 국가 지원 방안을 논의했다.

지난달 26일에는 경남도와 전남광주통합특별시가 남해안권 공동 발전과 우주항공복합도시 건설을 위한 특별법 제정에 공동 대응하기로 했다.

양측은 고흥의 발사체 산업 기반과 사천·진주의 위성 개발·제조 및 연구 역량을 연계해 남해안 우주항공산업벨트 구축을 추진한다는 구상이다.

도는 이번 결의대회를 계기로 전남광주통합특별시와 협력을 확대하고, 특별법의 조속한 국회 통과와 남해안권 우주항공산업 기반 조성에 힘을 모을 방침이다.

news2349@newspim.com