김영기 글로벌광주방송 제7대 사장 취임

AI 핵심 요약beta
- 김영기 글로벌광주방송재단 사장이 3일 취임해 업무를 시작했다
- 김 사장은 지역 언론·문화와 미디어 경영 분야를 연구해 왔다
- 공공성을 강화하고 혁신 경영으로 GGN을 글로벌 미디어 허브로 키우겠다고 밝혔다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영기 글로벌광주방송재단 제7대 사장이 3일 취임하고 공식 업무를 시작했다. 임기는 2년이다.
3일 재단에 따르면 김 사장은 언론학자로서 지역 언론과 문화, 언론의 공공성, 미디어 경영 및 문화콘텐츠 분야를 연구하고 교육해 왔다.
또한 광주MBC와 교통방송, KCTV 등 지역 방송사의 시·청취자위원을 역임하며 지역 방송의 공공성과 발전 방안을 모색해 왔다.
특히 지난 2008년 '광주영어 FM-R 방송사 설립 타당성 조사 연구'의 연구책임자로 참여해 글로벌광주방송의 설립 기반을 마련했다.
방송재단 출범 과정에서는 영어방송의 교육적·공익적 필요성을 강조하며 관계 기관의 참여와 출자를 이끌어내는 데 기여했다.
글로벌광주방송 설립 이후에도 청취자위원장과 경영자문위원 등으로 활동하며 방송의 성장 과정에 함께해 왔다.
광주광역시 출자·출연기관 경영평가위원을 맡아 공공기관의 경영성과와 운영체계를 점검한 경험도 갖고 있다.
김 신임 사장은 "글로벌광주방송이 설립될 당시부터 지켜온 공공성을 더욱 굳건히 하는 한편 경영은 보다 혁신적으로 바꾸겠다"고 강조했다.
이어 "구성원의 전문성과 자율성을 존중하고 투명한 경영과 새로운 사업 개발을 통해 GGN을 지역을 대표하는 글로벌 미디어 허브로 성장시키겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com