창원시, 6급 이하 직원 대상 혁신 핫라인 운영…"시장에게 직접 제안"

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중간 보고 없이 정책 제안



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 6급 이하 실무자의 현장 경험을 정책 개선으로 연결하는 새로운 소통 창구를 마련했다.

창원시는 '시장-실무자 간 혁신 핫라인'을 운영한다고 3일 밝혔다. 실무자의 업무 경험을 행정 개선에 반영하고 직급 중심의 보고체계를 보완하기 위한 제도다.

경남 창원시가 현장 경험을 가진 직원들의 참신한 제안사항을 시정에 반영하고 직급과 보고체계에 얽매이지 않는 역동적인 조직문화를 조성하기 위해 '시장–실무자 간 혁신 핫라인' 제도를 운영한다. 사진은 창원시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.19

제안 대상은 팀장을 포함한 6급 이하 전 직원이다. 담당 업무뿐 아니라 업무 절차 개선, 시민 편의 증진, 행정 효율화 등 시정 전반에 관한 의견을 낼 수 있다.

직원이 제안을 제출하면 전략조정실이 1차 검토와 선별을 진행한다. 접수된 제안 목록은 시장에게 보고하고 선별된 제안은 제출자가 직접 시장에게 설명한다.

기존에는 실무자의 제안이 과장과 국장 등 중간 관리자를 거쳐 시장에게 전달됐다. 새 제도에서는 제안 취지와 실행방안을 담당 직원이 시장에게 직접 설명할 수 있도록 별도 보고 기회를 부여한다.

직접 보고가 끝난 뒤에는 전략조정실이 제안을 소관 부서에 전달하고 추진 경과를 관리한다. 제안 접수와 시장 보고에 그치지 않고 실제 행정 개선으로 이어지는지를 점검할 계획이다.

강기윤 시장은 "행정의 문제를 가장 가까이에서 보고 해법을 고민하는 사람은 실제 업무를 담당하는 직원들"이라며 "직급에 관계없이 좋은 제안을 시장에게 직접 이야기할 수 있도록 소통의 문턱을 낮추겠다"고 말했다.

시는 혁신 핫라인을 통해 실무자의 현장 경험을 정책 개선에 반영하고 직급과 관계없이 시정 발전 방안을 제안하는 조직문화를 확산한다는 방침이다.

news2349@newspim.com