성현달 부산시의원 "남구 주요사업 재검토·백지화…부산시, 약속 지켜야"

여성가족플라자 재검토 비판

행정 일관성·시민 신뢰 회복 촉구

성현달 부산시의원(국민의힘, 남구3)

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회에서 부산여성가족플라자 건립사업의 정상 추진과 남구 주요 사업에 대한 부산시의 사업 재검토에 대해 비판하는 목소리가 나왔다.

부산시의회 성현달 의원(국민의힘, 남구3)은 3일 열린 제340회 정례회 5분 자유발언에서 "부산여성가족플라자 건립사업을 비롯해 퐁피두센터 부산분관, 이기대예술공원 조성사업 등이 잇따라 재검토되거나 백지화되고 있다"고 밝혔다.

성 의원은 "남구는 세계 유일의 유엔기념공원과 이기대 등 천혜의 관광자원을 보유한 부산 관광 성장의 핵심 축을 담당하고 있다"며 "그럼에도 최근 부산시의 정책에서 남구가 잇따라 후순위로 밀리고 있다"고 날을 세웠다.

그는 부산여성가족플라자 건립사업과 관련해 "시설은 낡고 안전은 위협받고 있지만 이용 수요는 여전히 높다"며 "부산시 스스로 재건축 필요성을 인정하고 중앙투자심사와 예산 편성까지 마쳤던 것 아니냐"고 쓴소리를 던졌다.

그러면서 "부산시가 기존 건물을 존치하거나 부지 이전 방안을 검토하고 있다"고 비판하며 "상당한 행정절차를 밟은 사업을 다시 흔드는 것은 행정의 일관성과 시민 신뢰를 훼손하는 일"이라고 직격했다.

또 "다른 공약사업에는 대규모 시비 투입을 약속하면서 중앙투자심사까지 통과한 여성가족플라자에는 재정 부담을 이유로 전면 재검토를 이야기하고 있다"며 "시민과의 약속을 지키는 데 사업마다 다른 잣대를 적용해서는 안 된다"고 덧붙였다.

성 의원은 이날 여성가족플라자 건립사업을 기존 부지에서 당초 계획대로 추진하고 설계와 착공 일정을 구체적으로 제시할 것을 부산시에 요구했다.

성현달 의원은 "행정의 연속성과 시민과의 약속까지 정권과 시장에 따라 바뀌어서는 안 된다"며 "남구를 더 이상 행정의 후순위로 밀어놓지 말고, 부산시가 스스로 시민에게 한 약속을 지켜야 한다"고 압박했다.

ndh4000@newspim.com