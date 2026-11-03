추미애 경기지사 "필수 민생 지키고 미래 성장투자 이어가야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2027년 본예산 가용재원 예년의 40%대 수준...재정 운용 비상

지방채 발행·기금 예치금 활용 등 추가 재원 확보 방안 검토

중복·비효율 사업 정비하고 AI·반도체·교통 SOC 투자 지속

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 2027년도 본예산 가용재원이 예년의 40%대 수준에 그칠 것으로 예상되면서 재정 운용에 비상이 걸렸다.

추미애 경기도지사는 필수 민생사업을 최우선으로 보호하는 한편 지출 구조조정을 통해 재정 효율성을 높이고 인공지능(AI)·반도체 등 미래 성장 분야에 대한 투자는 지속하라고 지시했다.

추미애 경기도지사. [사진=경기도]

3일 도에 따르면 추 지사는 이날 주간회의에서 하종목 행정1부지사로부터 2027년도 본예산 가용재원 현황을 보고받고 이같이 주문했다.

하 부지사는 보고에서 "2027년 가용재원은 예년에 비해 40%대 수준으로 추가 재원 확보를 위해 지방채 발행과 기금 예치금 활용 등 가능한 모든 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다.

이에 추 지사는 "도민의 생명과 안전, 취약계층 보호 등 필수 민생사업에 필요한 예산을 최대한 확보하고 사업 추진에 차질이 없도록 관리하라"고 당부했다.

재정 위기 극복을 위한 지출 구조 개선도 강조했다. 모든 실·국이 관행적인 지출과 중복·비효율 사업을 원점에서 재검토하고 한정된 재원이 필요한 곳에 집중될 수 있도록 과감한 정비에 나서야 한다는 것이다.

미래 성장동력 확보를 위한 핵심 투자도 유지하도록 했다. AI·반도체 등 첨단산업 육성과 교통·사회간접자본(SOC) 사업은 미래 경쟁력과 직결되는 만큼 우선순위를 정해 전략적으로 추진하라고 지시했다.

추 지사는 "민생을 지키는 일과 미래를 준비하는 일은 어느 하나 소홀히 할 수 없는 도정의 책무"라며 "모든 실·국이 이러한 기조를 공유하고 협력하면서 어려운 재정 상황을 함께 극복해 주시기 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com