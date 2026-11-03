세종교육원, 유아 대상 '문화예술 체험' 기회 제공

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청교육원이 3일 유아 대상 겨울음악회를 운영했다
- 유아들은 13일까지 음악회와 발레공연을 관람하며 예술을 체험한다
- 교육원은 계절별 문화예술 프로그램으로 유아 성장 지원에 나섰다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청교육원이 유치원·어린이집 유아들을 대상으로 음악회와 발레공연을 열어 문화예술 체험 기회를 제공한다.
3일 교육원에 따르면 세종유아생태체험센터 솔솔마루에서 '2026년 사계절 문화예술 프로그램'의 마지막 행사인 겨울음악회를 운영한다.
오는 13일까지 진행되는 이번 공연에서 유아들은 전문 공연단체의 음악회와 발레공연을 관람하며 다양한 예술을 경험할 예정이다.
세종유아생태체험센터는 올해 계절별 특성을 반영한 문화예술·체험 프로그램을 운영해 왔다.
봄에는 환경뮤지컬을 통해 자연의 순환과 생태계 원리를 소개하고 여름에는 주차장 특설공간에서 에어바운스 물놀이를 진행했다. 가을에는 센터 앞마당에 14개 체험 부스를 마련해 전통놀이 한마당을 운영했다.
참여 기관의 편의와 안전을 위해 매회 45인승 버스 2대를 지원하고 교사와 자원봉사자 등 안전 인력을 배치해 안전하고 쾌적한 체험 환경도 조성했다.
소은주 원장은 "겨울음악회가 아이들에게 따뜻한 감성과 예술적 즐거움을 선사하길 기대한다"며 "앞으로도 유아들이 자연과 문화를 오감으로 경험하며 건강하게 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com