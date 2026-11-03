광명시, 2030년까지 사회연대경제기업 300개 육성...시민 참여 확대

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민선9기 4년간 신규 기업 100개 발굴...사업화·공공시장 진입 지원

사회연대경제 혁신센터 '마주' 운영...4년간 누적 이용객 10만명 목표

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 시민 참여와 지역 내 협력을 바탕으로 사회연대경제기업을 육성하고 지속가능한 지역경제 생태계 조성에 나선다.

시는 3일 시청 중회의실에서 정책브리핑을 열고 민선9기 4년간 신규 사회연대경제기업 100개를 발굴해 2030년까지 누적 300개로 확대하는 등 사회연대경제 활성화 정책을 추진한다고 밝혔다.

광명시 홍명희 경제문화국장이 3일 시청 중회의실에서 열린 GM정책브리핑에서 '연대의 도시 광명, 사회연대경제 혁신모델의 기준이 되다'를 주제로 시민을 사회연대경제의 주체로 키워 온 지난 8년의 성과와 향후 추진 방향을 발표하고 있다. [사진=광명시]

시는 이를 위해 기업 발굴, 수요 맞춤형 육성, 시민과 기업의 활동 거점 운영 등 3대 전략을 추진한다. 우선 '광명맞춤형 사회연대경제기업 육성 뉴(New) 100 프로젝트'를 통해 지역의 다양한 수요를 사업으로 발전시킬 기업을 발굴한다. 연차별 목표는 누적 225개, 250개, 275개, 300개다.

기업의 사업 고도화와 시장 진입을 지원하는 수요 맞춤형 육성사업에는 민선9기 4년간 약 8억1400만원을 투입한다. 올해는 22개 신청팀 가운데 18개 기업을 선정해 총 2억3000만원을 지원했다.

특히 통합돌봄 분야에서는 7개 기업이 참여해 정서돌봄, 인지건강, 통합돌봄매니저 양성 등 지역 수요에 맞는 서비스를 개발했다. 이들 기업은 돌봄서비스 협의체를 구성해 협업을 이어가는 한편 공공서비스 시장 진입도 확대하고 있다.

시는 사회연대경제기업의 성장 기반을 넓히기 위해 지난 9월 개관한 사회연대경제 혁신센터 '마주(MAJU)'도 운영한다.

마주센터는 공정무역 카페, 기업 제품 판매장, 교육·체험 공간, 문화기획 및 네트워킹 공간 등으로 구성됐다. 기업에는 제품과 서비스를 시험하고 판로를 확대할 기회를 제공하고 시민에게는 사회연대경제를 일상에서 경험할 수 있는 공간을 제공한다.

시는 향후 4년간 마주센터 누적 이용객 10만명, 제품 판매장인 마주스토어 누적 매출 4억원을 달성한다는 목표를 세웠다.

광명시는 이 같은 정책의 토대로 지난 8년간 시민의 역량을 지역 활동과 경제활동으로 연결하는 기반을 구축해 왔다. 지난 2018년 사회적경제 창업아카데미 등을 시작으로 시민 참여를 확대했으며 2021년에는 경기도 최초로 사회적경제 전담부서인 사회적경제과를 신설했다. 2024년부터는 지역에서 창출한 부와 자산이 지역 안에서 순환하도록 하는 지역공동체 자산화 정책으로 영역을 넓혔다.

올해 4월에는 수도권 최초로 지역공동체 자산화 조례를 제정해 시민과 지방자치단체, 공공기관, 금융기관, 지역 기업 등이 공동자산을 형성하고 활용할 수 있는 제도적 기반을 마련했다.

시민의 학습을 협동조합 설립과 운영으로 연결한 사례도 나타나고 있다. 광명시민정원사협동조합은 시민정원사 양성과정을 이수한 시민들이 정원 관리와 원예교육을 위해 설립했다. 환경교육을 위한 지구숨결사회적협동조합과 사회적 가치 확산을 위한 온사회적협동조합도 시민의 학습과 참여를 바탕으로 만들어졌다.

시민 참여와 기업 성장도 확대되는 추세다. 광명시에 따르면 사회연대경제기업은 2018년 12월 76개에서 올해 10월 216개로 늘었다. 올해 사회연대경제 인식 확산을 위한 교육·캠페인은 119회 진행됐으며 시민 6294명이 참여했다. 올해 새로 설립된 사회연대경제기업은 35개다.

2025년 기준 경영공시에 매출을 입력한 50개 기업의 총매출은 약 319억 원으로 기업당 평균 매출은 약 6억4000만 원이다. 매출 10억 원 이상 기업은 10개였으며 전체 고용 인원은 315명으로 이 가운데 취약계층 비중은 52.8%였다.

홍명희 광명시 경제문화국장은 "사회연대경제는 공동체의 이익과 사회적 가치를 실현하는 경제로 시민의 참여와 협력에서 출발한다"며 "시민이 함께 배우고 지역에 필요한 일을 발견해 협동조합과 기업의 활동으로 발전시키고 그 성과가 다시 지역사회로 돌아오는 지속가능한 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com