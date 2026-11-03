부산교육청, '부산 고교학점제 박람회' 순회 개최…"진로·학업·대입 설계"

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 3일부터 12월 5일까지 고교학점제 박람회를 매주 개최했다
- 박람회는 진로·학업 설계와 대입 정보를 제공하는 6개 공간으로 구성했다
- 참가자들은 특강과 진로검사, 전문가 1대1 상담 등을 받을 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
맞춤형 상담과 특강 지원 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 고교학점제 시대를 앞두고 학생과 학부모가 진로·학업 설계와 대입 정보를 한곳에서 살펴볼 수 있는 자리를 마련한다.
시교육청은 오는 13일부터 12월 5일까지 매주 금·토요일 '2026 부산 고교학점제 박람회'를 순회 개최한다고 3일 밝혔다.
박람회는 13~14일 벡스코 제2전시장에서 시작으로 20~21일 부경고, 27~28일 낙동고, 12월 4~5일 동래중에서 차례로 열린다.
행사장은 고교학점제 이해존, 특강존, 진로 탐색존, 드림픽 배움존, 대학 입시 연계존, 체험·참여존 등 6개 공간으로 구성한다.
참가자들은 졸업 이수 학점과 최소 성취수준 보장지도, 과목 선택, 질문 중심 수업, 수시·정시 전형 등에 대한 설명을 들을 수 있다. 진로적성검사, 전문가 1대1 상담, 스탬프 랠리, 포토 스튜디오 등도 운영한다.
특강존에서는 현직 수석교사가 '고교학점제, 이렇게 준비하세요: 교육과정·대입·학습코칭 한 번에 잡기'를 주제로 강연한다. 강연은 오전 10시 30분과 오후 2시에 각각 90분간 진행하며 시간대별 70명을 사전 신청으로 모집한다.
진로 탐색존에서는 기수별 120명을 대상으로 태블릿을 활용한 홀랜드 진로적성검사를 진행한다. 참가자에게는 검사 결과 출력물을 제공한다.
진로학업설계지원단은 사전 예약을 받아 학생별 진로·학업 설계를 돕는 1대1 심층 상담을 진행한다.
ndh4000@newspim.com