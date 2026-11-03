화성시 '가축질병 통합 재난안전대책본부' 조기 가동

AI 핵심 요약beta
- 화성시는 3일 가축질병 통합 재난안전대책본부를 조기 가동했다
- AI·ASF·구제역 대응 위해 24시간 선제 방역 체계를 유지한다
- 거점 소독과 야생조류 예찰로 축산농가 유입 차단에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시가 조류인플루엔자(AI) 위기경보 '심각' 상향과 동절기 철새 도래에 따라 가축질병의 농가 유입을 막기 위해 선제적 방역 체계에 돌입했다.
화성시는 가축질병 유입 차단을 위해 '가축질병 통합 재난안전대책본부'를 조기 가동했다고 3일 밝혔다.
이번 조치는 지난 10월 12일 전남 순천만 야생조류 분변에서 고병원성 AI가 검출된 이후 20일자로 위기경보 단계가 최고 수준인 '심각'으로 격상된 데 따른 것이다.
특히 올해는 해외 야생조류 AI 검출 건수가 전년 대비 2배 이상 늘고 국내 철새 개체 수가 급증한 데다, 경기 북부에서 아프리카돼지열병(ASF)이 재발생하는 등 복합적인 방역 위험에 대응하기 위해 마련됐다.
시는 고병원성 AI뿐만 아니라 ASF, 구제역(FMD)까지 포괄하는 통합 재난안전대책본부를 구성했다.
정명근 화성특례시장이 본부장을 맡고 상황총괄반, 방역대책반, 인체감염대책반, 환경정비반, 재난자원지원반 등 5개 실무반으로 편성돼 상황 종료 시까지 24시간 대응 체계를 유지한다.
현재 관내 가축질병 발생은 없는 상태로, 시는 1단계 비상근무 체계를 가동 중이다.
주요 방역 대책으로는 ▲비상연락체계 유지▲거점 소독시설 운영 및 하천변·가축시장 집중 소독▲야생조류 예찰 및 인체감염 예방 조치 등을 추진한다.
인접 시·군이나 관내에서 질병이 발생할 경우 즉시 2~3단계로 비상근무를 격상할 방침이다.
정명근 화성특례시장은 "올해는 철새 유입 증가 등으로 가축질병 발생 위험이 그 어느 때보다 높은 엄중한 상황"이라며 "선제적 차단 방역을 실시해 축산농가의 피해를 예방하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com