안산시, 공유 이동수단 견인 확대 후 무단방치 민원 '50% 감소'

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 3일 공유 이동수단 민원이 절반 감소했다고 밝혔다
- 시는 10월 즉시 견인 지역을 확대하고 전담 인력을 투입했다
- 전동킥보드 47대를 견인하고 공유 자전거 3천여 대를 계도했다
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조례 개정 추진...공유 전기자전거도 즉시 견인 대상에 포함 예정
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 10월 한 달간 공유 이동수단의 불법주차 문제를 개선하기 위해 즉시 견인 지역을 확대하고 전담 인력을 투입한 결과 무단방치 관련 민원이 전달 대비 절반 수준으로 감소했다고 3일 밝혔다.
시는 지난 10월부터 기존 고잔신도시 상가지역 일원에서 운영하던 즉시 견인 지역을 선부광장과 한대앞역, 상록수역 일원으로 확대 지정했다.
이와 함께 개인형 이동장치(PM) 안전지도 단속요원을 새롭게 투입해 지정 주차구역 외 보도 중앙, 횡단보도 주변, 교통섬 등에 방치된 기기를 집중 점검했으며 보행 통행에 큰 불편을 초래하는 전동킥보드는 현장에서 즉시 견인했다.
그 결과 한 달간 전동킥보드 총 47대를 견인 조치했으며 향후 조례 개정을 통해 즉시 견인 대상에 포함시킬 예정인 공유 전기자전거 등에 대해서도 3천여 대를 계도했다.
안산시는 견인 조치와 지속적인 현장 점검으로 공유 이동수단 운영업체의 자체 정비 및 방치 기기 회수 속도가 빨라지는 등 관리 체계 개선 효과가 나타나고 있다고 설명했다.
시는 향후 관련 조례 개정이 완료되는 대로 현재 전동킥보드에 한정된 즉시 견인 대상을 공유 전기자전거까지 확대해 보행 안전 관리를 더욱 강화할 방침이다.
이민근 안산시장은 "즉시 견인 지역 확대와 전담 인력 투입 이후 무단방치 기기와 관련 민원이 감소하는 등 변화가 나타나고 있다"며 "앞으로도 운영업체와 지속해서 소통하고 현장 관리를 강화해 보행자가 안전하게 다닐 수 있는 거리환경을 조성하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com