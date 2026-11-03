한양대구리병원, 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가 1등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 한양대학교구리병원은 3일 COPD 적정성 평가에서 1등급을 획득했다
- 병원은 COPD 종합점수 92점으로 전체 평균을 크게 웃돌았다
- 천식 평가에서도 폐기능검사와 흡입스테로이드 처방률이 높았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 한양대학교구리병원은 건강보험심사평가원이 실시한 2025년 제11차 만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성 평가에서 1등급을 획득했다고 3일 밝혔다.
한양대학교구리병원은 제12차 천식 적정성 평가에서도 주요 지표가 전체 의료기관 평균을 크게 웃돌며 호흡기질환 진료 역량을 입증했다.
이번 평가는 2025년 1월부터 12월까지 의료기관에서 진료받은 환자를 대상으로 진행됐다. COPD 적정성 평가는 ▲폐기능검사 시행률▲지속방문 환자비율▲흡입기관지확장제 처방 환자비율 등 7개 항목을 기준으로 이뤄졌다.
한양대구리병원은 COPD 평가에서 종합점수 92.0점을 기록했다. 이는 전체 의료기관 평균 71.9점과 종합병원 평균 82.0점을 크게 웃도는 수치다.
천식 적정성 평가에서도 우수한 결과를 보였다. 폐기능검사 시행률은 93.4%로 전체 평균 44.6%를 크게 상회했으며 흡입스테로이드(ICS) 처방 환자비율도 96.4%로 전체 평균 55.6%보다 높았다.
천식 적정성 평가는 종합병원에 대해 별도 등급을 부여하지 않지만 한양대구리병원은 폐기능검사와 적절한 약제 처방 등 주요 진료지표에서 높은 수준을 나타냈다.
이규용 한양대구리병원장은 "만성 호흡기질환은 오랜 기간 관리가 필요한 만큼 환자들이 가까운 곳에서 안심하고 치료받을 수 있도록 하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 전문 의료진과 체계적인 진료 시스템을 바탕으로 지역 주민의 호흡기 건강을 지키겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com