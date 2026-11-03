서울평가정보, 최대주주 50만주 장내매수 결정

AI 핵심 요약beta
- 진원홀딩스컴퍼니가 3일 서울평가정보 주식 50만주 매수를 결정했다
- 취득 완료 시 지분율은 18.35%에서 19.78%로 상승한다
- 서울평가정보는 AI·디지털 금융으로 사업을 확대하며 성장동력을 확보한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 종합 신용정보 전문기업 서울평가정보의 최대주주 진원홀딩스컴퍼니가 회사 주식 50만주를 장내 매수하기로 결정했다고 3일 밝혔다.
주식 취득 완료 시 진원홀딩스컴퍼니의 보유 지분율은 기존 18.35%에서 19.78%로 1.43%포인트 상승할 것으로 예상된다.
회사에 따르면 지난해 연결기준 영업이익은 전년 대비 31% 증가한 68억원을 기록했으며, 올해 상반기 영업이익은 76.6억원으로 전년 동기 대비 14% 증가했다.
서울평가정보는 기존 신용정보 사업을 기반으로 인공지능(AI) 및 디지털 금융 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 중고나라와 AI 기반 안전 거래 환경 구축을 위한 업무협약을 체결했으며, 넥스트레이드·뮤직카우의 토큰증권(STO) 장외거래소 컨소시엄에 전략적 투자자로 참여했다. 기업정보 통합 조회 서비스 '비즈원클릭(BizOneClick)'을 출시하며 데이터 기반 신규 금융서비스 확대에 나서고 있다.
최대주주를 비롯한 특수관계인들도 회사의 중장기 성장성에 대한 신뢰를 바탕으로 추가 지분 취득을 추진할 계획이다. 회사 관계자는 "축적된 신용정보와 평가 역량에 AI 기술을 접목해 기존 사업의 경쟁력을 높이는 한편, 신규 서비스의 사업화를 통해 중장기 성장동력을 확보할 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com