차강윤, 평범한 삶 위해 위험한 선택…'대리수능'서 파격 변신

AI 핵심 요약beta
- 차강윤은 3일 공개된 ‘대리수능’에서 전교 1등 강건태로 변신했다
- 강건태는 가난을 벗어나기 위해 위험한 거래에 나섰다
- ‘대리수능’은 23일 티빙에서 단독 공개된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 차강윤이 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'에서 가난이라는 불리한 출발선을 뒤집기 위해 위험한 거래에 나선 전교 1등 강건태로 변신한다.
오는 23일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 측은 3일, 평범한 삶을 꿈꾸는 전교 1등 강건태(차강윤)의 위태로운 변화를 담은 캐릭터 스틸을 공개해 궁금증을 높인다.
'대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 통제 불능 범죄 스릴러다. 수능을 무사히 마쳐야만 남들보다 뒤처지지 않는 혹독한 시험대에 선 아이들. 배신과 트릭이 얽히는 전개 속, 극한의 딜레마에 내몰린 세 인물의 치밀한 두뇌 싸움과 심리전이 극강의 몰입감을 선사한다.
그런 가운데 공개된 사진은 전교 1등 강건태의 불안과 절박함을 포착해 시선을 사로잡는다. 강건태는 부유한 학생들이 즐비한 명문 자사고 정경고에서 오직 자신의 실력으로 전교 1등을 지켜온 저소득층 특별 장학생이다. 불리한 출발선에 섰지만, 누구보다 치열하게 달려온 이유는 가난에서 벗어나 남들처럼 평범하게 살기 위해서다. 눈물이 차올라 붉어진 눈과 애써 감정을 누르는 표정엔 왠지 모를 절박함과 원망이 느껴진다. 쏟아지는 빗속에 홀로 선 강건태의 공허하고도 처연한 눈빛 역시 그의 말 못할 사연에 궁금증을 높인다.
그런가 하면, 강건태의 분노는 '안정적인 삶'만을 위해 모든 것을 감내해 온 그에게 찾아온 폭풍을 예고한다. 남재엽(배현성)의 멱살을 쥔 강건태의 날 선 눈빛이 위기감을 증폭시키고 있는 것. 강건태가 평범한 내일을 얻기 위해 어떤 위험한 '딜'을 한 것인지, 그 선택이 강건태의 인생을 어디로 이끌지 궁금해진다.
차강윤은 무해하고 풋풋한 얼굴을 벗고 살기 위해 위험한 선택도 마다하지 않는 '강건태'의 복잡한 내면을 다채롭게 풀어낼 전망. 차강윤은 '대리수능-을 선택한 이유에 대해 "처음 대본을 받았을 때부터 너무 도전해보고 싶었던 장르였다"라며 "단순 학원물이 아닌 스릴과 서스펜스가 가미된 작품이라 제가 표현할 수 있는 부분이 많겠다고 생각했다"라고 전했다.
이어 "건태는 누구보다 평범한 삶을 살고 싶어 하지만, 그 나이에 버티기 힘든 일들을 정말 많이 겪는 인물이다. 그래서 친구들과 어른들을 대하는 각각의 스탠스와 톤앤매너를 많이 고민했고, 고등학생이면서도 어른스러운 모습을 함께 담아내려 했다. 건태라면 어떤 행동을 했을지 가장 먼저 생각하고, 그에 맞게 대사도 추가하면서 열심히 만들어갔다"라고 연기 주안점을 밝혀 연기 변신에 대한 기대를 높였다.
한편, 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'은 23일 티빙에서 단독 공개된다.
moonddo00@newspim.com