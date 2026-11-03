부산시 '개항 150년 기념 학술대회' 6일 개막…부산 성장사 재조명

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역사적 전환과 도시 성장 분석

정치·경제·문화 변화 주제 논의



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산항 개항 150주년을 맞아 도시의 성장과 변화를 되짚는 학술의 장이 열린다.

부산시는 오는 6일부터 7일까지 이틀간 시청 1층 대회의실에서 '개항 150년 기념 학술대회'를 개최한다고 3일 밝혔다.

부산 개항 150년 기념 학술대회 포스터[사진=부산시] 2026.11.03

이번 행사는 부산시와 부경역사연구소, 효원사학회, 동아대학교, 부산대학교, 부산경남사학회, 국사편찬위원회가 공동 주관한다.

개항 이후 부산의 도시공간과 물류·유통 체계가 어떻게 형성됐는지 살펴보고 근대 전환기에 활동한 주요 인물들의 행적을 재조명하는 자리다.

학술대회는 '부산 개항 150년의 역사적 전환'을 주제로 모두 4개 세션으로 구성된다. 발표와 종합토론을 통해 개항기 부산의 정치·외교·경제·사회·문화적 변화를 다룬다.

첫날 열리는 세션 1에서는 '개항 150년과 부산'을 주제로 개항 50년·100년·150년을 기준으로 부산의 도시 발전 과정을 살핀다. 부산이 해양도시로 성장한 과정도 함께 논의한다.

세션 2의 주제는 '개항 이후 부산항과 남선창고'다. 부산항을 중심으로 형성된 화물 유통망과 조선인 상인의 활동을 분석하고, 남선창고가 당시 유통경제에서 맡았던 역할을 검토한다.

둘째 날 세션 3에서는 '개항기 외국인의 시대인식과 부산'을 다룬다. 외국인의 활동과 기록을 통해 부산의 국제화 과정과 근대 제도의 형성 과정을 살펴본다.

세션 4는 '시대전환과 인물'을 주제로 진행된다. 박기종과 민건호 등 근대 전환기 인물들의 사회적 관계망을 분석하고, 한일 불교 교류 등 지역사회의 대응 양상도 조명한다.

행사에는 역사학 등 관련 분야 전문가와 대학·대학원생, 시민 등 100여 명이 참석할 예정이다.

조유장 문화국장은 "이번 학술대회는 부산의 역사적 정체성과 발전 과정을 재조명하고 근현대사가 지닌 역사적 의미를 시민들과 널리 공유하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com