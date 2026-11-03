부산시, 국제수산엑스포 역대 최대…해외 31개국 162개사 참여

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수출상담·스마트양식 기술 전시

우수한 수산물·수산 기자재 체험

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 수산업계의 해외 판로와 신기술을 한자리에서 확인할 수 있는 역대 최대 규모의 국제 전시회가 부산에서 열린다.

부산시는 오는 4일부터 6일까지 사흘간 벡스코 제1전시장에서 '2026 부산국제수산엑스포(BISFE 2026)'를 개최한다고 3일 밝혔다.

2026 부산국제수산EXPO 안내 포스터[사진=부산시] 2026.11.03

부산시가 주최하고 벡스코와 한국수산무역협회 등이 공동 주관하는 이번 행사는 수산식품과 수산기자재, 스마트양식, 해양바이오 등 수산산업 전반을 다룬다.

32개국 506개사가 1300개 부스 규모로 참가한다. 해외에서는 31개국 162개사가 참여해 역대 최대 해외 참가 규모를 기록할 전망이다. 핀란드와 네덜란드, 아르헨티나, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 대만, 독일, 러시아 등 8개국은 올해 처음 참가한다.

전시장은 수산식품관과 수산기자재·스마트양식관, 해외기업관, 해양수산 산업 창업·투자 지원관, 해양블루바이오관 등으로 구성된다. 어묵·김·고등어산업 특별관과 부산명품수산물관, 부산시어 고등어 홍보관도 운영한다.

수산식품관에서는 냉동·냉장 수산물과 가공식품을 선보인다. 수산기자재·스마트양식관에서는 수산물 가공기계와 양식 장비 등 관련 기술을 소개한다. 해양블루바이오관에서는 해양생물 유래 신소재와 해조류 활용 제품을 전시한다.

수출과 국내 유통을 위한 상담회도 진행된다. 해외 바이어 80여 명이 참여하는 무역상담회를 비롯해 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 수출상담회, 글로벌 비즈니스 상담회, 국내 유통사 상품기획자(MD) 상담회 등이 마련된다.

해양바이오 비즈니스 커넥트 포럼과 한국양식기술워크숍, 한국수산과학총연합회 국제학술대회, 부산수산정책포럼 등 학술행사도 열린다. 해외 참가기업과 바이어를 대상으로 한 산업시찰과 글로벌 네트워킹 행사도 진행된다.

개막식은 4일 오후 1시 30분 벡스코 제1전시장 내 전시장에서 열린다. 전재수 부산시장과 남재헌 해양수산부 차관, 조승환 국회의원, 노동진 수협중앙회장 등 60여 명이 참석할 예정이다.

같은 날 오후 2시 30분 벡스코 오디토리움에서는 '제10회 해양수산인재 육성의 날 기념식'이 열린다. 행사에는 1200여 명이 참석하며, 전 시장은 명예 수산신지식인으로 위촉된다. 부산 지역 대학생 6명과 고등학생 5명은 신지식인 장학생으로 선발돼 장학금을 받는다.

시민을 위한 수산물 시식행사와 할인쿠폰 제공 이벤트, 지정업체 방문 스탬프 투어도 운영한다. 전시 관람객은 행사와 부산 관광을 연계해 지역 수산물과 특화산업을 둘러볼 수 있다.

부산국제수산엑스포는 2003년 시작해 2008년 세계전시산업협회(UFI) 국제 인증을 받았다. 산업통상부 유망전시회와 지역 글로벌톱전시회에도 선정됐다. 올해 행사는 해양수산부 부산 이전을 계기로 해외 수산 네트워크와 기업 수출 경쟁력을 확대하는 데 초점을 맞췄다.

전시회는 4일과 5일 오전 10시부터 오후 5시까지, 6일 오전 10시부터 오후 3시까지 운영된다.

전재수 시장은 "부산국제수산엑스포가 기업에는 비즈니스 기회를 제공하고 참관객에게는 우수한 수산물과 수산기자재를 직접 체험할 기회를 제공하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com