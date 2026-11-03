뉴욕증시, 혼조 마감…유가 급락에도 반도체 약세에 나스닥 1.07%↓

AI 핵심 요약beta
- 미국 뉴욕증시는 2일 주요 지수가 혼조세로 마감했다.
- 이란 종전 협상 기대로 유가가 급락하고 반도체주 약세가 이어졌다.
- 다우는 0.41% 올랐지만 나스닥과 S&P500은 각각 하락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
‥[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 2일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 혼조세로 마감했다. 이란 종전 협상 기대에 유가가 급락한 가운데 반도체주가 또 무너지며 기술주를 끌어내렸다.
이날 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 213.67포인트(0.41%) 오른 5만1983.98에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 38.67포인트(0.51%) 내린 7541.40, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 272.68포인트(1.07%) 떨어진 2만5164.32를 기록했다.
'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 10.66% 치솟은 21.49였다.
반도체주는 이날까지 사흘 연속 약세를 이어가 낙폭을 12%로 늘렸다. 필라델피아 반도체 지수는 이날도 3.37% 내렸다. 인텔은 지난 금요일 29% 폭락에 이어 이날도 8.80% 급락했다. 인텔은 분기 매출 전망이 시장 기대를 밑돌고 올해 잉여현금흐름이 플러스로 돌아서기 어렵다고 밝힌 게 계속 영향을 주고 있다.
마벨테크놀로지는 광학부품 업체 루멘텀을 부채 포함 1150억 달러 규모 전액 주식 교환으로 인수한다고 밝힌 뒤 12.72% 급락했고, 루멘텀도 18.59% 내렸다. 애플은 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 메모리 칩 비용 상승 우려에 1.54% 하락했다. 장 마감 후 실적을 내는 팔란티어와 4일 실적을 발표하는 AMD도 약세였다.
오라클은 규제 공시에서 채권·주식으로 200억 달러를 조달할 계획이 드러나자 8.85% 하락했다. 금리가 오르는 가운데 빚으로 하는 지출을 정당화하기 어려워질 수 있다는 우려를 키웠다. 반면 아마존과 테슬라는 2.20%, 1.00% 각각 올랐다.
나스닥은 지난달 5.3% 내렸다. AI 인프라에 대한 막대한 지출이 단기 현금 창출을 앞지른다는 우려가 지난 금요일 매도세를 부른 영향이었다.
롱보우자산운용의 제이크 달라하이드 최고경영자(CEO)는 투자자들이 여전히 AI 지출 속도를 우려한다고 진단했다. 그는 "기업들은 지출에 한계가 있다는 걸, 그리고 그것이 주주가치 증대 측면에서 무엇을 의미하는지 깨달아야 한다"며 "어느 순간엔 추가 가치가 없고 비용만 남는다"고 강조했다.
유가는 이란 종전 기대에 급락했다. 1월 인도분 브렌트유는 배럴당 8.66달러(7.63%) 내린 104.77달러에 마감했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 12월 인도분은 7.66달러(7.36%) 떨어진 96.46달러를 기록했다.
마수드 페제시키안 이란 대통령은 최고지도자로부터 평화협상을 추진할 더 많은 권한을 받았다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 협상 진전을 시사하며 "그들은 합의를 원하고, 그것은 이뤄질 수 있다"고 말했다.
장기 국채 금리는 내렸다. 안전자산 선호가 이어진 영향이다.
시장의 눈은 3일 중간선거로 향했다. 이번 선거에는 민주당이 트럼프 대통령의 공화당에서 의회 주도권을 가져올 수 있을지가 걸렸다. 여론조사는 민주당의 하원 승리 가능성을 시사하지만, 상원 결과는 불투명하다. 오는 6일 10월 고용지표도 대기 중이다. 시장은 신규 고용이 6만5000명으로 전달의 두 배 넘게 늘고, 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 본다.
mj72284@newspim.com