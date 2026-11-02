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전담요원 교육은 시도별로…실물·영상 활용

현장 판별 어려우면 상황실서 사진·영상 확인

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 수능 스마트안경 판별 전담요원의 배치와 관련 교육이 시도별 여건에 따라 이뤄지는 데 대해 전문성 확보 우려가 제기된 가운데 교육부는 사전 교육·연수로 충분한 역량을 갖출 수 있다는 입장을 밝혔다.

교육부는 2일 정례브리핑에서 일반 교원이 단기 연수만으로 다양한 스마트안경을 판별할 수 있는지 묻는 질의에 "스마트안경 식별 요령 등에 대해서는 우리 부에서 영상자료 등을 제작해 배포한 바 있다"며 "해당 전담요원들에게는 실물 스마트안경을 포함해 다양한 방식을 통해 교육을 실시할 예정인 바 이를 통해 충분히 역량을 갖출 수 있다고 판단한다"고 설명했다.

알리바바의 '큐원 글래스 N1' [사진=블룸버그]

앞서 교육부는 지난달 29일 스마트안경을 이용한 부정행위를 막기 위해 올해 수능부터 전국 1312개 시험장에 판별 전담인력을 1명씩 배치하겠다고 발표했다. 전담인력은 시도교육청과 교육부·한국교육과정평가원 상황실을 연계한 대응체계 안에서 스마트안경 여부를 판단하는 역할을 맡는다.

그러나 인력 확보와 연수가 시도별 여건에 따라 이뤄지고 단기 연수만으로 판별 전문성을 확보할 수 있느냐는 우려가 나왔다.

교육부는 "시도별 여건에 따라 지정·배치 중이며 수능 시험 전 사전교육까지 완료해 전담인력을 운영할 예정"이라고 답했다.

또 스마트안경 식별 요령을 담은 영상자료 등을 제작해 배포했고 실물 스마트안경을 활용한 교육도 진행할 예정이라고 설명했다.

전담요원이 현장에서 스마트안경 여부를 판단하지 못하면 상황실에서 사진과 영상 등을 통해 확인할 예정이다. 교육부는 "상황실에도 스마트안경을 충분히 판단할 수 있는 전담인력들이 배치될 예정이며 사진과 영상 등을 통해 확인한다"고 밝혔다.

확인이 지연되거나 일반 안경을 스마트안경으로 잘못 의심해 수험생이 피해를 볼 가능성에 대해서는 "일반 수험생에게 피해를 주지 않도록 해당 교시 종료 후 확인하는 등 매뉴얼을 갖추고 있다"고 밝혔다.

한편 학교 내신시험의 스마트안경 이용·소지 적발 사례 등에 대한 전수조사 결과는 11월 둘째 주 공개한다.

hyeng0@newspim.com