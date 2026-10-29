밀양시, 고쳐드림과 반찬 고 성공 사례로 주목…벤치마킹 발길 잇따라

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 29일 노인일자리 사업에 전국 관계자 200여 명을 유치했다
- 전국 기관 관계자들은 올해 10월까지 밀양 현장을 16차례 방문했다
- 고쳐드림과 반찬 고는 주거 개선·식사 지원에 기여한 우수사례다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
모델 개발 경험 공유로 확장 기대
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 추진하고 있는 노인일자리 사업을 벤치마킹하기 위한 발걸음이 이어지고 있다.
밀양시는 노인일자리 사업인 고쳐드림과 반찬 고(GO)를 살펴보기 위해 올들어 10월까지 전국 관계자 200여 명이 밀양을 찾았다고 29일 밝혔다.
밀양시니어클럽에 따르면 한국노인인력개발원과 한국시니어클럽협회 경남지회, 전북·부산·울산·제주 지역 시니어클럽 및 노인일자리 수행기관 관계자들은 모두 16차례 현장을 방문했다. 방문단은 사업 운영 과정과 서비스 제공 체계를 확인했다.
고쳐드림은 노인 참여자의 기술과 경험을 활용해 취약계층의 집수리와 주거환경 개선을 지원하는 사업이다. 보건복지부가 지난 6월 선정한 통합돌봄 노인일자리 전국 5대 우수사례에도 포함됐다.
반찬 고는 밀양시가 발굴해 추진한 공동체사업단이다. 참여 어르신들이 밑반찬을 만들어 경로당에 전달하며 취약노인의 식사를 지원한다. 이 사업은 지난 5월 공동체사업단 초기투자비 지원 공모사업에 선정됐다.
두 사업은 노인일자리를 단순한 소득 활동에 그치지 않고 주거 개선과 식사 지원 등 지역 복지 수요에 연결했다는 점에서 차이가 있다.
시는 사업 운영 경험을 공유하고 지역 여건에 맞는 노인일자리 모델을 발굴해 나갈 계획이다.
news2349@newspim.com