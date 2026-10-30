신세계인터내셔날, 쓱데이 맞아 신세계V서 연중 최대 행사

AI 핵심 요약beta
- 신세계인터내셔날이 30일부터 11월 8일까지 신세계V에서 쓱데이를 진행했다.
- 스튜디오 톰보이 등 패션·향수·뷰티 브랜드 대표 상품을 최대 50% 할인했다.
- 구매 금액별 e포인트와 선착순 쿠폰·포인트를 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계인터내셔날이 '2026 대한민국 쓱데이'에 맞춰 30일부터 11월 8일까지 자체 디지털 플랫폼 신세계V에서 연중 최대 규모 쇼핑 행사를 연다고 30일 밝혔다.
올해 쓱데이 주제인 '대한민국 시그니처 세일'에 맞춰 각 브랜드의 대표 상품을 내세웠다. 스튜디오 톰보이, 보브, 맨온더분 등 패션 브랜드와 딥티크, 산타마리아노벨라 등 니치 향수, 연작, 로라메르시에 등 뷰티 브랜드가 참여한다. 스튜디오 톰보이의 '에브리데이 셋업'은 최대 50% 할인 판매한다.
행사 첫날과 주말에는 자사 브랜드 제품을 100만원 이상 사면 50%, 50만원 이상은 40%, 20만원 이상은 20%를 e포인트로 적립해 준다. 주중에는 날짜별 '브랜드데이'를 열어 지정 브랜드 구매 시 최소 구매 금액 없이 최대 30%를 돌려주고, 입점 브랜드 제품은 행사 기간 내내 최대 15%를 적립한다. 적립 포인트는 이후 신세계V에서 결제 금액의 50%까지 쓸 수 있다.
매일 오전 10시에는 선착순 3000명에게 15% 쇼핑백 쿠폰을, 오후 10시에는 선착순 1000명에게 1만 포인트를 지급한다.
신세계인터내셔날 관계자는 "날씨가 급격히 추워진 만큼 겨울 옷을 장만하거나 평소 눈여겨본 뷰티 제품을 구매하려는 고객들에게 실속 있는 쇼핑 기회가 될 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com