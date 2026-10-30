GS건설, 아파트 커뮤니티 시스템 해킹...입주민 개인정보 유출

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 30일 아파트 예약 시스템 개인정보 유출을 확인했다
- GS건설은 28일 외부 비인가 접근을 차단하고 관계기관에 신고했다
- 이름·연락처 등이 유출될 수 있으며 금융정보는 포함되지 않았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
긴급조치 마쳐...피해 규모 파악 및 재발방지 대책 마련
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설 아파트 커뮤니티 시설 예약 관리 시스템이 외부 공격에 의해 개인정보가 유출됐다. GS건설은 사실을 파악한 후 긴급조치를 마쳤고, 현재 피해 규모 파악에 나서고 있다.
GS건설은 30일 고객들에게 안내문을 내고 아파트 커뮤니티 시설 예약 관리 시스템(구 FMCS 등)에 대한 외부 비인가 접근으로 인한 개인정보 유출 사실을 확인했다고 밝혔다.
GS건설은 지난 28일 오후 11시 29분쯤 비정상 접근 정황을 인지해 즉시 차단하고 로그를 분석한 결과 같은날 오후 10시 15분께 외부 비인가 접근이 발생한 사실을 확인했다.
유출 가능성이 있는 정보는 이름과 별명, 생년월일, 휴대전화번호, 성별, 이메일, 주소, 회원번호, 거주유형, 비밀번호와 관리자 ID, 세대주 여부, 회원가입 일시, 최종 로그인 인터넷 주소(IP), RF 카드번호다.
이 항목은 유출 가능성이 있는 정보 전체 목록으로 실제 유출 항목은 고객마다 다를 수 있다.
주민등록번호와 계좌번호, 카드번호 등 금융정보는 수집·보관하지 않아 유출대상에 포함되지 않았다.
GS건설은 사고 인지 후 외부 IP 차단, 보안정책 적용, 관계기관 신고 등 긴급 조치를 마쳤고 재발방지 대책을 마련 중에 있다. 고객별 유출 여부와 범위를 조사하고 있으며 정확한 유출 항목과 피해 여부 조회 방법은 추후 안내할 예정이다.
GS건설은 고객들에게 스미싱, 보이스피싱과 개인정보 제공 요청에 주의하고, 해당 시스템과 같은 비밀번호를 사용하고 있는 다른 웹사이트 비밀번호를 변경할 것을 권장하고 있다.
GS건설 관계자는 "개인정보 유출로 고객님께 심려와 불편을 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다"면서 "본 사안을 엄중히 인식하고 있으며 재발 방지를 위해 개인정보 보호체계와 보안 수준을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com