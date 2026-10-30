선관위 특검, 중앙선관위 압수수색…140억원대 선거장비 납품 비리 의혹

AI 핵심 요약beta
- 특검팀은 30일 중앙선관위와 전현직 직원 주거지를 압수수색했다.
- 특검팀은 기준성능 미달 장비 140억원대 납품 의혹을 수사했다.
- 특검팀은 압수물 분석으로 관련자 관여와 책임을 확인할 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 140억원대 선거장비 납품 비리 의혹과 관련해 중앙선거관리위원회에 대한 강제수사에 착수했다.
특검팀은 30일 오전 9시 10분부터 업무상배임 등 혐의로 중앙선관위와 전현직 중앙선관위 직원인 피의자들의 주거지 2곳에 대한 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.
이날 압수수색에는 특검 파견검사 2명과 디지털 포렌식 수사관 5명 등 총 17명이 투입됐다.
특검팀은 중앙선관위 관계자가 선거에 사용되는 고가의 기계장비를 납품받는 과정에서 기준성능에 미달하는 장비들을 합격 처리한 정황을 포착했다.
특검에 따르면 당시 장비성능평가(BMT·Benchmark Test) 결과 납품 대상 기계장치의 절반 이상이 합격 기준성능에 미달한 것으로 나타났다.
그러나 중앙선관위 관계자는 이같은 평가 결과를 확인하고도 장비를 그대로 합격 처리해 기준성능 미달 장비를 포함한 140억여원 상당의 장비가 전량 납품되도록 한 것으로 특검은 의심하고 있다.
이번 압수수색은 선관위 전현직 위원과 직원의 기관 운영 전반에 관한 방만 운영 의혹을 수사하는 과정에서 이뤄졌다.
특검팀은 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석하고 장비 납품 및 성능평가 과정의 적정성과 관련자들의 관여 여부 등을 확인할 방침이다.
특검팀은 "압수물 분석을 토대로 선관위 전현직 위원·직원의 기관 운영 전반의 방만 운영 의혹에 대한 실체적 진실을 규명하고 관련자들의 책임 소재를 엄중히 밝히겠다"고 했다.
hong90@newspim.com