[내일날씨] 전국 대체로 맑음…아침 최저 4도 '쌀쌀'

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 31일 전국이 대체로 맑고 새벽까지 비가 내린다고 예보했다.
- 경기동부 등에는 1㎜ 안팎 비가 내리고 아침 최저 4도로 쌀쌀하겠다.
- 낮 최고기온은 14~21도이며 미세먼지는 오후부터 개선되겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 토요일인 31일인 전국이 대체로 맑은 가운데 새벽까지 곳곳에 빗방울이 떨어지겠다. 아침 최저기온은 4도까지 내려가 쌀쌀하겠다.
30일 기상청에 따르면 오는 31일 전국이 대체로 맑은 가운데 경기동부와 강원내륙·산지, 충북북부에는 새벽까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 그 밖의 수도권과 충청권, 전북에도 곳에 따라 빗방울이 떨어지겠다.
예상 강수량은 수도권과 강원내륙·산지, 충청권 모두 1㎜ 안팎이다.
아침 최저기온은 4~13도로 예상된다. ▲서울 9도 ▲인천 9도 ▲수원 8도 ▲춘천 5도 ▲강릉 11도 ▲청주 9도 ▲대전 9도 ▲전주 9도 ▲광주 10도 ▲대구 8도 ▲부산 12도 ▲울산 8도 ▲제주 15도다.
낮 최고기온은 14~21도로 예상된다. ▲서울 14도 ▲인천 14도 ▲수원 14도 ▲춘천 15도 ▲강릉 19도 ▲청주 16도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲대구 19도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 21도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 동해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전에 '한때나쁨' 수준을 보이다가 오후부터 '보통'~'좋음' 수준으로 개선되겠다.
jason14@newspim.com