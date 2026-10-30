포스코 노사, 임금협상 잠정 합의…기본급 2.6% 인상·격려금 600만원

AI 핵심 요약beta
- 포스코 노사는 30일 140일간 임금교섭 끝에 잠정합의했다.
- 기본임금 2.6% 인상과 격려금 등 600만원 지급에 합의했다.
- 노조는 다음 주 조합원 찬반투표로 최종 타결을 결정한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코 노사가 140일간 이어진 임금교섭 끝에 기본임금 2.6% 인상과 격려금 600만원 지급 등을 골자로 한 잠정합의안을 도출했다.
포스코는 30일 포항 본사에서 노동조합과 본교섭을 열고 2026년 임금협상 잠정 합의에 이르렀다고 밝혔다.
잠정합의안에는 기본임금 2.6% 인상과 목표달성 격려금 350만원, 타결축하·노사화합장려금 200만원, 지역사랑상품권 50만원 지급 등이 포함됐다. 명절상여금 상향과 의료비 지원 개선에도 합의했다.
이번 교섭은 지난 6월 상견례를 시작으로 약 140일간 진행됐다. 노사는 임금 인상과 처우 개선을 놓고 입장 차이를 보였으나 철강 수요 둔화와 글로벌 보호무역주의 확산 등 어려운 경영환경을 고려해 합의점을 찾았다.
포스코는 노사 간 협력을 통해 현장 안정화를 이루고 철강사업 경쟁력 회복에 역량을 집중한다는 방침이다.
노조는 다음 주 중 잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표를 실시할 예정이다. 투표에서 과반수 찬성을 얻으면 올해 임금교섭이 최종 타결된다.
chanw@newspim.com