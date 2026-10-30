한화시스템, 일부 임직원 정보 유출…KISA 신고

AI 핵심 요약beta
- 한화시스템은 27일 외부 계정의 내부망 침입 정황을 확인했다.
- 일부 임직원의 이름·연락처·이메일 등 개인정보가 유출됐다.
- 한화시스템은 30일 관계기관 신고와 보안 점검을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한화시스템에서 외부 접속 계정을 통한 내부망 침입 정황과 일부 임직원의 개인정보 유출이 확인됐다.
30일 업계에 따르면 한화시스템은 지난 27일 정보통신기술(ICT) 부문의 특정 서버에 허가받지 않은 외부 인터넷프로토콜(IP)이 접근한 사실을 파악했다.
접근에는 일부 계열사의 외부 접속 계정이 이용된 것으로 조사됐다. 한화시스템은 해당 IP를 차단하고 내부망으로 연결되는 접근 경로도 막았다.
유출된 정보는 일부 임직원의 이름과 연락처, 회사 이메일 등 기본 인사정보로 전해졌다. 주민등록번호나 비밀번호가 유출된 정황은 현재까지 파악되지 않았다.
해당 서버에는 ICT 부문 임직원 1700여 명의 개인정보가 보관돼 있었던 것으로 알려졌다. 다만 이는 서버에 저장된 정보의 규모로, 실제 유출 피해 인원과 범위는 추가 확인이 필요한 상태다.
한화시스템은 사고 인지 직후 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고했으며, 이날 개인정보보호위원회에도 관련 내용을 알렸다. 긴급 보안 점검과 함께 비정상적인 접속을 감지하고 차단하는 모니터링도 강화했다.
한화시스템 관계자는 "피해 사실을 확인한 즉시 관계 법령에 따라 유관기관에 신고했다"며 "임직원 및 협력사 보호와 추가 피해 방지를 위해 필요한 보안 조치를 지속하고 있다"고 말했다.
nrd@newspim.com