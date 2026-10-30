시월 마지막날 경북중·북부내륙 짙은 안개...큰 기온차 '건강 유의'

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경북동해안·북동산지 강풍에 건조 '산불주의'...높은 너울

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = 시월 마지막 날인 31일 새벽(00~06시) 사이 경북 중·북부내륙·북동산지에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

또 새벽부터 오전 사이 경북중·북부내륙에는 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고 그 밖의 전국 대부분 지역에 안개가 끼는 곳이 있겠다.

[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 수확이 끝난 고추밭 갈무리 작업으로 분주한 경북 봉화 남회룡리. 2026.10.30 nulcheon@newspim.com

경상권을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10℃ 안팎으로 크겠다. 환절기 건강관리에 유의해야 한다. 동해안에는 오후부터 너울에 의한 높은 파도가 일겠다.

대구와 경북권의 이날 기온은 5도~20도의 분포를 보이겠다.

대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 7도, 경북 봉화·청송·영천 5도, 안동·의성 6도, 상주·포항 9도, 울진은 11도의 분포를 보이고 낮 기온은 대구 19도, 경북 봉화 15도, 안동·문경·청송 17도, 영천·영덕 19도, 울진·포항·경주는 20도로 관측됐다.

31일 새벽(00시)부터 오전(10시) 사이 경북 중·북부 내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고 그 밖의 전국 대부분 지역에 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

기상청은 해안에 위치한 교량과 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼겠고 짙은 안개로 인해 이슬비가 내리는 곳도 있겠다며 감속 운행해 추돌 사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통 안전에 각별히 유의할 것을 당부했다.

경북 동해안·북동산지를 중심으로 대기가 차차 건조해지겠고 바람도 약간 강하게 불어 산불 등 각종 화재 예방에 주의해야 한다.

31일 새벽 사이 동해안을 중심으로 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s)(산지 70km/h(20m/s)) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

또 이 날 오전부터 동해남부 북쪽먼 바다에는 바람이 20~60km/h(6~16m/s)로 매우 강하게 불고 물결이 1.0~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠다. 항해나 조업하는 선박은 주의해야 한다.

동해안에는 오후부터 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

nulcheon@newspim.com