포스코퓨처엠, LG엔솔에 7년간 양·음극재 72만톤 공급 추진

AI 핵심 요약beta
- 포스코퓨처엠은 30일 LG에너지솔루션과 7년간 72만톤 공급을 추진했다.
- 양사는 LFP 양극재와 인조흑연 음극재로 협력 분야를 확대했다.
- 차세대 배터리 소재 공동개발과 공급망 규제 대응에도 협력하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 포스코퓨처엠이 LG에너지솔루션과 2027년부터 7년간 총 72만톤 규모의 양·음극재 공급을 추진한다. 기존 삼원계 양극재 중심의 협력을 리튬인산철(LFP) 양극재와 인조흑연 음극재 등으로 확대해 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장 수요 변화에 대응한다는 구상이다.
포스코퓨처엠은 30일 LG에너지솔루션과 '미래 협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 양사는 양·음극재 공급과 기술개발 협력을 구체화하고 연내 정식 계약을 체결할 계획이다.
이번 합의에 따라 포스코퓨처엠은 2027년부터 2033년까지 총 72만톤 규모의 양·음극재를 LG에너지솔루션에 공급할 전망이다. 협력 대상에는 LFP 양극재와 인조흑연 음극재를 비롯해 울트라 하이니켈 양극재, 나트륨이온전지(SIB)용 소재, 실리콘 음극재 등이 포함됐다.
우선 포스코퓨처엠은 포항 양극재 공장의 하이니켈 삼원계 양극재 생산라인을 LFP 양극재 생산라인으로 전환해 내년 초부터 LG에너지솔루션에 제품을 공급할 계획이다. 향후 포스코그룹의 아르헨티나 염호리튬을 활용한 신공법을 개발해 LFP 양극재의 원가 경쟁력과 품질도 높인다는 방침이다.
기존에 공급하던 니켈·코발트·망간(NCM) 양극재는 폐배터리에서 회수한 금속의 사용 비중을 중장기적으로 확대해 원가 경쟁력을 강화하기로 했다.
인조흑연 음극재 공급도 확대한다. 포스코퓨처엠은 한국과 베트남에서 생산하는 인조흑연 음극재를 LG에너지솔루션에 공급할 계획이다. 인조흑연 음극재는 배터리의 급속충전 성능과 수명 향상에 유리한 소재로 꼽힌다.
양사는 나트륨이온전지용 소재와 울트라 하이니켈 양극재, 실리콘 음극재 등 차세대 배터리 소재의 공동 기술개발과 공급에도 협력한다. 미국의 금지외국기관(PFE) 관련 요건과 유럽 산업가속화법(IAA) 등 글로벌 공급망 규제 변화에도 공동 대응할 방침이다.
포스코퓨처엠은 포스코그룹이 보유한 리튬 염호와 흑연 광산 등 원료 공급망을 활용해 양·음극재 사업 경쟁력을 강화할 계획이다. 포스코그룹은 지난 7월 철강과 전략자원, 에너지자원을 중심으로 한 '트리플 코어(Triple-core)' 성장 전략을 발표한 바 있다.
heoneykim@newspim.com