'아주대 소아응급 압수수색' 파장…정은경 장관, 경찰청장 직무대행 만난다

AI 핵심 요약beta
- 정은경 장관은 30일 소아응급학회와 필수의료 수사 개선을 논의했다
- 소아응급학회는 의료시설 압수수색 자제와 환자안전 중심 수사를 요구했다
- 정 장관은 다음 주 경찰청 직무대행과 수사 가이드라인을 논의할 전망이다
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학회, 자료 제출 우선·수색 자제 요청
가이드라인 논의…"안심 환경 조성"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 경찰의 아주대병원 소아응급실 압수수색으로 의료진 사직 파장이 확산하는 가운데 정은경 보건복지부 장관이 다음 주 경찰청 직무대행을 직접 만나 가이드라인을 논의할 전망이다.
보건복지부는 30일 서울역 인근 회의실에서 대한소아응급의학회와 필수의료분야 수사와 관련된 의견을 청취하는 시간을 가졌다고 밝혔다.
대한소아응급의학회는 이번 아주대병원 소아전문응급의료센터 압수수색과 관련해 응급실 등 필수의료분야 의료시설 압수수색 자제를 요구했다. 자발적 자료우선 제출 요구 등 수사 원칙과 환자안전과 진료연속성 보호를 위한 수사 절차에 대한 의견을 제안했다.
정 장관은 깊이 공감한다는 입장을 밝혔다. 필수의료현장에 적용될 수 있는 지침(가이드라인)이 신속히 마련될 수 있도록 경찰청과 협의해나가겠다고 답했다.
아울러 현장에서는 소아응급 관련 정책 추진과 관련해 중증소아환자 이송체계와 소아응급 진료인력 확보 등에 대한 공적 지원을 강화해야 한다는 의견이 제시됐다. 응급실 진료에 대한 분쟁이 112 신고·고소로 이어지지 않도록 하기 위한 대국민 캠페인 실시 방법도 제시됐다. 복지부는 이를 적극 검토하기로 했다.
복지부는 정 장관이 다음 주 중 경찰청 직무대행을 직접 만나 가이드라인을 논의하기로 했다고 밝혔다. 세부 일정은 조율 중이다.
경기남부경찰청은 지난 9월 환아 사망 고소 건으로 아주대병원 소아전문응급의료센터를 압수수색했다. 경찰의 강제수사 방식과 사과 거부에 반발해 소아응급실 교수들이 집단 사직하며 파장이 커지고 있다.
정 장관은 "정부는 필수의료 현장에서 느끼는 어려움을 깊게 공감하고 있다"며 "의료진이 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성하기 위하여 계속 노력하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com