넥써쓰, 두바이와 게임산업 협력 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰는 30일 두바이 미디어청과 게임산업 협력 업무협약을 체결했다
- 양측은 게임 유통·퍼블리싱과 현지 스튜디오 육성에 협력한다
- 넥써쓰는 원스토어 글로벌망으로 두바이 게임사의 해외 진출을 지원한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰는 두바이 미디어청과 게임산업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 두바이 정부의 게임산업 육성 정책 'Dubai Program for Gaming 2033'과 연계된다. 두바이는 2033년까지 세계 10대 게임산업 도시 진입, 게임산업 신규 일자리 3만 개 창출, 국내총생산(GDP) 기여액 10억 달러 달성을 목표로 하고 있다.
양측은 협약에 따라 두바이 개발 게임의 글로벌 유통 및 퍼블리싱, 게임 내 경제 시스템 구축, 현지 게임 스튜디오 육성 및 인재 양성, 투자 기회 발굴 등에서 협력한다.
넥써쓰는 자회사 원스토어의 글로벌 게임 유통 플랫폼과 퍼블리싱 네트워크를 활용해 두바이 게임 개발사의 해외 진출을 지원할 예정이다.
협약식에서 장현국 넥써쓰 대표와 송재경·서민 고문이 두바이 정부의 게임산업 자문역으로 위촉됐다. 송재경 고문은 엔씨소프트 부사장과 엑스엘게임즈 대표를 역임했고 서민 고문은 네오플과 넥슨코리아 대표를 지냈다.
넥써쓰는 지난해 10월 두바이복합상품센터(DMCC)와 파트너십을 체결한 후 현지 법인 '넥써쓰 허브'를 중심으로 DMCC 게이밍센터와 게임 스튜디오 육성 프로그램을 진행해왔다.
장현국 넥써쓰 대표는 "이번 협약은 그동안 두바이 현지에서 구축해 온 협력 기반을 정부 차원의 전략적 파트너십으로 확대하는 중요한 계기"라며 "원스토어의 글로벌 유통망과 넥써쓰의 퍼블리싱 및 게임 경제 인프라를 결합해 한국과 두바이 게임산업을 연결하고 현지 게임 개발사의 글로벌 판로 개척에 앞장서겠다"고 밝혔다.
파이살 카짐(Faisal Kazim) 두바이 게임산업 총괄은 "이번 MOU는 두바이에서 개발된 게임들이 글로벌 이용자들에게 다가갈 수 있는 진출 경로를 마련하고 현지 게임 개발사들이 지속 가능한 게임 내 경제 생태계를 구축할 수 있도록 지원하는 의미가 있다"며 "넥써쓰와 협력을 통해 게임산업의 고용 창출과 경제적 기여 확대를 목표로 하는 두바이 게임산업 육성 정책(DPG33)의 목표 달성을 가속화할 것"이라고 말했다.
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