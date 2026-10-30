현대차 '각 그랜저'부터 벤츠 걸윙까지…서울클래식카쇼 30일 개막

AI 핵심 요약beta
- 2026 서울클래식카쇼가 30일 코엑스에서 개막했다
- 희귀 클래식카 18대와 그랜저 출시 40주년 전시를 선보였다
- 보존·복원과 제도 개선을 논의하는 학술포럼을 열었다
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 2026 서울클래식카쇼가 30일 서울 삼성동 코엑스 동문 잔디광장에서 개막했다. 희귀 클래식카 전시와 함께 개인 소유주 참여 프로그램, 보존·복원과 제도 개선을 논의하는 학술포럼으로 행사 범위를 넓혔다.
한국클래식카협회와 코엑스가 공동 주최하고 오토카코리아가 주관하는 이번 행사는 11월 1일까지 열린다. 올해 두 번째로, 주제는 '한국의 클래식카를 찾습니다'이다.
전시장에는 1930년대 코드 L-29 카브리오, 1950년대 메르세데스-벤츠 300 SL 걸윙, 1960년대 포드 선더버드 로드스터 등 클래식카 18대가 선보인다. 포드 선더버드 로드스터는 관람객이 직접 앉아 기념사진을 찍을 수 있도록 했다.
1986년 등장한 현대자동차 1세대 그랜저의 출시 40주년 기념 전시도 마련했다. 공모로 선정한 차량을 통해 국내 자동차산업의 성장과 당시 생활문화를 조명한다. 개인 소유주 참여 프로그램인 '나의 클래식카'에서는 소유주들의 관리와 보존 노력으로 남아 있는 국내외 차량을 소개한다.
개막에 앞서 이날 오전 코엑스 서밋홀에서는 '클래식카 문화 진흥, 어떻게 할 것인가'를 주제로 첫 학술포럼이 열렸다. 행사 조직위원회와 한국자동차기자협회가 공동 개최하고 코엑스가 후원했다.
구상 홍익대 산업미술대학원장, 김응서 삼성화재 모빌리티뮤지엄 프로, 한성길 한국교통안전공단 튜닝연구팀장이 발표자로 나서 자동차 디자인의 역사, 보존·복원과 기록의 중요성, 국내외 관리제도와 개선 과제를 다뤘다.
한국클래식카협회와 코엑스, 삼성화재 모빌리티뮤지엄, 한국자동차기자협회는 지난 16일 체결한 업무협약을 바탕으로 전시·문화행사와 보존·복원·연구, 자료 발굴·교육 분야에서 협력할 계획이다.
정재신 한국클래식카협회 회장은 "클래식카를 지켜온 소유주와 전문가들의 노력이 다음 세대로 이어지려면 제도적 뒷받침이 필요하다"며 "이번 전시와 포럼을 계기로 보존·복원을 위한 협력을 구체화하겠다"고 말했다.
peoplekim@newspim.com