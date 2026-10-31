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[르포] 예식장 부지의 변신…KT에스테이트 ′남춘천 센트레빌′ 가보니

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AI 핵심 요약

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  • KT에스테이트는 지난 30일 옛 행복예식장 부지에 견본주택을 개관했다
  • 남춘천 센트레빌은 최고 39층, 264가구 규모로 조성된다
  • 교통·수변공원·고급 옵션과 AI 커뮤니티를 갖춰 주거 경쟁력을 높였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

춘천 시민 추억 담긴 예식장 부지, 최고 39층 랜드마크 주거단지로 탈바꿈
김영진 KT에스테이트 대표 개관 첫날 현장 점검…직접 개발 자신감
엔지니어드 스톤·아트월 등 무상 옵션 적용…39층 스카이라운지·로봇 도입

[춘천=뉴스핌] 송현도 기자 = 춘천 토박이들에게 오랜 세월 지역 대표 예식장으로 기억되는 옛 행복예식장 부지가 최고 39층 높이의 초고층 주거단지로 탈바꿈한다. 춘천 원도심과 신도심의 인프라가 맞물리는 핵심 입지에 자리해 지역민들에게 상징성이 큰 곳인 만큼, KT에스테이트가 직접 부지를 매입하고 기획한 이 단지가 남춘천 일대의 스카이라인을 바꾸고 새로운 주거 중심지로 자리매김할 수 있을지 주목된다.

[춘천=뉴스핌] 송현도 기자 = '남춘천 센트레빌' 견본주택을 찾은 내방객들이 단지 모형도를 둘러보며 관계자의 설명을 듣고 있다. 2026.10.30 dosong@newspim.com

지난 30일 오전 찾은 강원특별자치도 춘천시 효자동 남춘천 센트레빌 견본주택은 개관 첫날을 맞아 이른 시간부터 방문객들의 발길이 이어지며 활기를 띠었다.

특히 이날 현장에는 시행사인 KT에스테이트의 김영진 대표가 직접 방문해 전시관 구석구석을 꼼꼼히 둘러보고 현장 임직원들을 격려했다. 조합원 분담금 문제로 커뮤니티나 마감재 수준을 타협해야 하는 일반 재건축·재개발 정비사업과 달리, KT에스테이트가 직접 부지를 사들여 상품 설계부터 인테리어까지 전 과정을 주도한 사업지라는 점에서 시행사 차원의 남다른 자신감과 애착을 엿볼 수 있는 대목이다.

남춘천 센트레빌은 춘천시 효자동 681-12 일원에 지하 6층~지상 최고 39층, 1개 동, 총 264가구 규모로 건립된다. 시공은 동부건설이 맡았으며, 실수요자 선호도가 높은 전용면적 59㎡(32가구)와 84㎡(A~F타입, 232가구)로 구성됐다.

◆ 예식장 자리 메운 도심 핵심 인프라…교통·학군·수변공원 원스톱

남춘천 센트레빌이 들어서는 곳은 춘천 중심부에서는 4년 만에 공급되는 도심권 입지다. 과거 예식장이 들어설 만큼 사통팔달의 교통망과 뛰어난 가시성을 갖춘 곳으로, 춘천의 전통적인 도심 인프라와 온의·약사지구의 신흥 주거 인프라를 동시에 누릴 수 있는 요충지다.

실제 단지 주변으로는 생활 편의시설이 촘촘하게 자리 잡고 있다. 경춘선·ITX 남춘천역과 춘천고속·시외버스터미널이 가까워 서울 등 수도권 접근성이 뛰어나며, 바로 건너편과 인접 구역에 롯데마트, 이마트, 메가박스, 스타벅스, 춘천지방법원, 강원춘천경찰서 등 핵심 상권과 관공서가 밀집해 있다.

단지 바로 뒤편으로 약사천 수변공원이 흐르고 우측으로는 공지천이 인접해 있어 도심 속에서도 수변 산책로를 내 집 앞마당처럼 이용할 수 있다. 이 두 하천이 만나 의암호로 이어지는 지점에 위치해 상층부에서는 탁 트인 수변 조망까지 확보된다. 교육 여건으로는 큰 도로를 건너지 않고 수변공원을 따라 도보 통학이 가능한 봉의초를 비롯해 춘천중, 춘천고 등 지역 내 선호도 높은 학교들이 반경 인근에 포진해 있다.

◆ "옵션 안 해도 살 만한 집"…엔지니어드 스톤·바디드라이어까지 무상 제공

견본주택 내부 유닛에서 확인한 가장 큰 무기는 기본 옵션이었다. 분양 관계자들은 "추가 유상 옵션을 거의 선택하지 않고 기본 사양만으로도 충분히 고급스러운 생활이 가능하도록 상품을 구성했다"고 입을 모았다.

실제 건립된 전용 84㎡A 타입과 84㎡E 타입을 살펴보니, 타 단지에서는 수백만원대 유상 옵션으로 묶여 있는 품목들이 대거 기본 사양으로 포함돼 있었다. 거실 대형 아트월과 우물천장 간접조명, 일반 마루보다 폭이 넓어 개방감을 주는 중폭 강마루가 모두 무상으로 시공된다.

[춘천=뉴스핌] 송현도 기자 = 와이드한 디귿자형 동선과 고급 엔지니어드 스톤 상판이 적용된 전용 84㎡ 주방, 식당 공간 2026.10.30 dosong@newspim.com

주방 상판과 욕실 선반 역시 일반 인조대리석 대신 내구성과 심미성이 뛰어난 고급 소재인 엔지니어드 스톤을 전 가구 기본으로 적용했다. 특히 안방 부부욕실에는 샤워 후 따뜻한 바람으로 몸을 말려주는 바디드라이어(복합환풍기)와 청소용 스프레이건이 무상 설치되며, 현관 창고와 복도 팬트리, 드레스룸의 시스템 선반까지 모두 기본 품목으로 제공해 수납 실용성을 극대화했다. 발코니 역시 철제 난간 대신 시야 가림이 없는 유리 난간을 적용해 외관 고급화를 꾀했다.

평면 설계도 수요자의 입맛에 맞게 세분화했다. 주력인 84㎡A 타입(66가구)은 단지 내 유일한 4베이 판상형 맞통풍 구조로, 넓은 디귿(ㄷ)자형 주방과 기본 2.3m에 우물천장 적용 시 2.45m에 달하는 높은 천장고를 확보해 개방감을 넓혔다. 반면 타워형인 84㎡E 타입(34가구)은 거실 이면 개방형 양면창을 통해 도심 시티뷰와 공지천 뷰를 동시에 조망할 수 있도록 설계됐다. 소형 평형인 59㎡ 타입 역시 4베이 구조에 약사천과 의암호, 레고랜드 방향 조망권을 갖춰 2030가구와 자녀 증여를 고려하는 5060가구의 발길이 이어졌다.

◆ 39층 통째로 비운 스카이라운지…로봇이 커피 내리고 짐 나른다

[춘천=뉴스핌] 송현도 기자 = 단지 39층 스카이라운지에 도입될 로봇 바리스타가 커피를 제조하는 시연 모습. 2026.10.30 dosong@newspim.com

1개 동 주상복합의 약점을 지우기 위해 도입한 하이엔드 커뮤니티와 춘천 최초 AI 주거 서비스도 방문객들의 이목을 끌었다.

시행사는 통상 최고층에 펜트하우스를 넣어 분양 수익을 극대화하는 관행에서 벗어나, 최고층인 39층 전체를 스카이 커뮤니티 클라우드 9으로 조성해 입주민 모두에게 개방했다. 이곳 스카이라운지에는 이날 견본주택에서 시연된 바리스타 로봇이 도입돼 인건비 부담 없이 24시간 언제든 커피를 즐길 수 있다.

또한 39층에는 야외 테라스를 갖춘 방 2개·거실 구조의 호텔 스위트룸급 게스트하우스가 마련돼 입주민들이 가족 행사나 파티룸으로 활용할 수 있으며, 스카이 피트니스 센터에는 강남 하이엔드 아파트에 주로 납품되는 이탈리아 명품 운동기구 테크노짐을 채워 넣었다.

[춘천=뉴스핌] 송현도 기자 = 견본주택 내 마련된 스카이 피트니스 체험존에서 방문객이 춘천 도심 조망을 배경으로 명품 운동기구를 체험하고 있는 모습. 2026.10.30 dosong@newspim.com

지상 3층 커뮤니티에는 GDR 골프연습장과 워크스테이션, 전 가구 개별 창고가 배치된다. 여기에 지하주차장이나 가구 현관에서 호출하면 무거운 골프백이나 장바구니를 싣고 엘리베이터를 스스로 타고 이동해 가구창고까지 날라주는 자율주행 짐 배송 로봇을 도입해 주거 편의성을 한 단계 끌어올렸다. 가구 내에는 음성으로 조명과 가전을 제어하는 LG 씽큐 온(ThinQ ON) AI 홈 시스템이 기본 탑재된다.

 

청약 일정은 오는 11월 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 11월 18일이며, 정당계약은 12월 1일부터 3일까지 사흘간 실시된다. 입주는 2030년 10월 예정이다.

dosong@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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