생년월일·전화번호 털렸다…현대이지웰, 회원정보 유출

AI 핵심 요약beta
- 현대이지웰은 30일 외부 비정상 접근으로 회원정보 유출을 확인했다
- 유출 정보는 이름·생년월일·성별·전화번호·이메일 등 5개 항목이다
- 회사는 관계기관과 조사하며 피해 발생 시 전액 보상하고 보안 점검에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대이지웰에서 외부의 비정상적인 시스템 접근으로 회원 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다.
현대이지웰은 30일 박종선 대표이사 명의의 사과문을 통해 회원정보 조회 API(응용프로그램 인터페이스)에 비정상적인 외부 접근이 발생했으며, 조사 과정에서 정보 유출을 확인했다고 밝혔다. 유출 항목은 이름과 생년월일, 성별, 휴대전화번호, 이메일 등 5개다.
회사는 "고객님의 소중한 개인정보를 안전하게 보호해야 할 막중한 책임이 있는 기업으로서, 이번 사고로 고객 여러분께 심려와 불안을 끼쳐 드린 점에 대해 깊이 사과드립니다"라고 밝혔다.
현대이지웰은 지난 29일 오후 9시께 이상 접근 시도를 파악한 직후 공격 IP를 차단했다. 해당 시스템의 외부 접근도 전면 중단했다.
금융감독원과 한국인터넷진흥원에 신고했으며, 관계기관과 함께 사고 경위와 정보 유출 범위를 조사하고 있다. 구체적인 피해 인원은 사과문에 공개하지 않았다.
회사 측은 현재까지 2차 피해나 유출 정보의 부정 사용 사례는 확인되지 않았다고 설명했다. 정보 유출이 확인된 고객에게는 사고 내용과 피해 예방 조치를 개별 안내할 예정이다. 출처가 불분명한 링크와 첨부파일, 개인정보 입력 요구에 주의해 달라고도 당부했다.
고객 문의에 대응할 전담 상담센터는 오는 31일 오전 9시30분부터 24시간 운영한다. 이번 사고로 피해가 발생한 사실이 확인되면 전액 보상할 방침이다.
현대이지웰은 피해 고객이 관련 법령에 따라 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회를 통해 분쟁조정을 신청할 수 있다고 안내했다.
재발 방지를 위해 전사 보안 시스템과 취약점도 전면 점검한다. 실시간 모니터링 체계를 최상위 단계로 높여 24시간 가동하고 근본적인 방지 대책을 마련할 계획이다.
회사는 "저희 임직원 모두는 이번 사고를 엄중히 받아들이고, 추가 피해 예방부터 재발 방지 대책 수립에 이르는 모든 과정에서 책임감을 가지고 성실하게 임하겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com