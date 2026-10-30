인천공항 발권 장애 12시간 만에 복구...출국장 정체는 지속

AI 핵심 요약beta
- 인천공항 항공사 시스템이 30일 오후 5시 완전히 복구됐다
- 통신 장애로 13개 항공사 발권이 중단돼 혼잡이 발생했다
- 항공편 38편이 지연되고 승객 1200여명이 불편을 겪었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중국행 등 38편 지연·수기 수속
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 인천국제공항에서 발생한 항공사 통신망·발권 시스템 장애가 12시간 만인 30일 오후 5시경 완전히 복구됐다. 새벽부터 이어진 장애로 항공편 38편이 지연되고 승객 1200여명이 불편을 겪었다. 발권 업무는 재개됐지만 수속을 기다리는 승객이 몰려 혼잡 해소에는 시간이 걸릴 전망이다.
인천국제공항공사 등에 따르면 이날 오전 4시 30분부터 인천공항 내 항공사 네트워크인 '에어링크(ARINC)'에 통신 장애가 발생했다. 이로 인해 제1여객터미널 8개 항공사와 제2여객터미널 5개 항공사 등 총 13개 항공사의 시스템이 간헐적으로 끊기는 현상이 이어졌다.
특히 오후 들어 중국남방항공, 중국동방항공, 중국국제항공(에어차이나) 등 3개 항공사가 사용하는 발권 시스템 '트래블스카이'에 오류가 생기면서 일반 발권 업무가 전면 중단됐다.
이에 따라 각 항공사 체크인 카운터마다 출국 수속을 기다리는 승객들이 길게 줄을 서면서 극심한 혼잡이 야기됐고, 이용객들의 불편과 항의가 잇따랐다. 일반 발권이 멈춘 항공사들은 출발 시각이 임박한 승객들을 대상으로 제한적인 수기 발권을 진행하며 대응했다.
이날 오후 5시 기준 중국 상하이, 광저우, 칭다오 등으로 향하는 항공편 38편이 지연 운항하면서 승객 1200여 명의 발이 묶인 것으로 집계됐다.
이후 에어링크 네트워크와 항공사 발권 시스템 오류는 오후 5시를 기해 최종 복구 완료됐으며 정상적인 발권 업무가 재개됐다. 다만 5시간여 동안 수속을 밟지 못한 이용객이 누적돼 있어 출장 정체가 전면 해소되기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다.
stpoemseok@newspim.com