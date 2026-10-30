전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.30 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

靑 "우크라이나 갈등 장기화 바람직하지 않아…러시아 편향 사실 아냐"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 청와대는 30일 우크라이나와의 갈등 장기화를 막기 위해 협의했다
  • 정부는 북한군 포로 송환 합의 위반에 원칙대로 대응했다고 설명했다
  • 청와대는 러시아로 외교 축을 옮긴다는 해석은 사실과 다르다고 반박했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청와대 고위 관계자 "출구 찾고자 협의 진행 중"
"러시아로 축 옮긴다는 건 사실과 거리 멀어"
"개인적 관계로 정책 해석하는 건 납득 못해"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 북한군 포로 송환 공개를 둘러싼 우크라이나와의 갈등에 대해 "문제 장기화는 바람직하지 않다"며 출구를 찾고 있다는 뜻을 밝혔다.

청와대 고위 관계자는 30일 청와대 춘추관 기자간담회 질의응답에서 주우크라이나 대사 소환과 공관원 일부 철수 이후에도 우크라이나 측과 협의를 이어가고 있다고 전했다.

이재명 대통령이 지난 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 시내의 한 호텔에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 정상회담을 앞두고 악수를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.09

양국 갈등은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난달 23일 유엔총회 연설에서 북한군 포로 2명의 한국 송환 사실을 공개하면서 시작됐다. 특히 이재명 대통령이 소셜미디어에 '아쉽다'고 반응하자 우크라이나 정부는 '비공개 합의를 한 바 없다'고 부인해 논란이 됐다. 이 대통령은 공개 사과를 요구하며 강도 높은 사후 조치를 예고했다. 

이후 우리 정부는 비공개 합의 위반이라며 지난달 28일 주한우크라이나대사대리를 초치했고, 이달 8일 박기창 주우크라이나 대사를 소환했다. 이어 20일에는 공관원 절반가량의 철수를 결정했다. 윤지완 대사대리와 영사 인력은 현지에 남는다.

그럼에도 우크라이나의 사과는 아직 이뤄지지 않았다. 오히려 안드리 시비하 우크라이나 외무장관은 지난 12일(현지시간) 현지 매체 인터뷰에서 이 문제를 "종결된 사안"이라고 규정했다.

◆"장기화 바람직하지 않아"…출구 찾는 협의

청와대 고위 관계자는 대사 소환과 공관원 철수 이후 우크라이나의 반응을 묻는 질문에 "우크라이나와 계속 협의하고 있다"고 말했다.

이 관계자는 "우리 입장은 원칙대로 대처하지만 우리로서도 문제 장기화는 바람직하지 않다고 본다"며 "출구를 찾으려고 협의를 진행하고 있다"고 했다.

이어 "한-우크라이나 관계는 물론 전반적인 지역 정세와 관련해서도 현 상황을 바꾸고 타개할 필요가 있다고 생각하고 노력하고 있다"고 덧붙였다.

대사까지 소환할 정도로 강도 높은 조치를 한 배경과 관련해서는 우크라이나 책임론을 들었다. 우크라니아가 북한 포로 송환 과정을 비공개하기로 한 합의를 위반했기 때문이다. 그는 "포로 송환과 관련한 양해 사안이 지켜지지 않았다는 점에서 비롯됐고, 그 이후 과정에서 여기까지 왔다"며 "이런 상태가 이어지는 건 바람직하지 않다고 보고 수습하고 해소하는 노력을 하고 있다"고 설명했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 2026년 9월 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회(UNGA)에서 연설하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

 

◆ "러시아로 축 옮긴다는 건 사실과 거리 멀어"

정부의 잇단 강경 조치를 두고 국내외에서 과잉 대응이라는 지적과 함께 대(對)러시아 노선 변화 해석도 나왔다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 지난 28일(현지시간) 한국의 대러 접근 움직임에 유럽 국가들의 우려가 커지고 있다고 보도했다. 정부 공식 발표로 주우크라이나 대사관 상주 인력을 줄인 나라는 한국뿐이라는 점도 논란을 키웠다.

청와대 고위 관계자는 "러시아와 필요한 소통은 하지만 러시아 관계 위에는 국제적인 체제나 통제 같은 것이 있다"며 "그 틀을 존중하면서 움직이는 것이지 러시아로 축을 옮긴다는 것은 사실과 거리가 멀다"고 반박했다.

앞서 위성락 국가안보실장도 이날 기자간담회 모두발언에서 한-우크라이나 양자 문제는 원칙적 입장을 유지하되 국제사회의 우크라이나 지원과는 분리해 접근하겠다고 밝혔다.

위 실장은 우크라이나를 돕는 국제적 노력에는 계속 동참한다는 입장도 분명히 했다. 그러면서 "러시아의 우크라이나 침공 이후 대러 제재와 수출 통제를 일관되게 이행해 온 정책에도 변함이 없다"고 강조했다.

◆ "개인적 관계까지 해석 자료로…납득할 일 아냐"

청와대 고위 관계자는 정부 정책을 자신의 개인 이력과 연결 짓는 해석에도 불편한 기색을 드러냈다.

이 관계자는 "저와의 개인적인 관계까지 해석의 자료로 쓰는 것은 맞지도 않고 저로서는 납득할 일이 아니다"라고 말했다.

그는 "외교부 경력으로 치면 러시아 일은 10년 정도, 미국 일은 20년 정도 했다"며 "어떤 때는 러시아와 가까워 러시아 편에서 일한다는 설이 퍼지고, 어떤 때는 동맹파라서 미국에 가깝다는 말을 듣는다"고 토로했다.

이어 "미국에 기울어 미국에 편리하게 정책을 검토하거나 선택하지 않는다"며 특정 국가에 치우친 정책 판단은 없다는 점을 강조했다.

청와대는 우크라이나와의 협의 결과에 따라 후속 입장을 내놓을 방침이다. 이 관계자는 "진전이 있으면 추가로 말하겠다"고 했다.

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
바이낸스, 8.4조원 해킹 당해…역대 최대 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 추정 피해액 63억 달러(약 8조 4,000억 원)에 달하는 암호화폐 업계 역사상 최대 규모의 해킹 사건이 발생했다고 블룸버그 통신이 30일(현지시간) 보도했다. 바이낸스는 소셜미디어 X를 통해 "추정 총 피해액은 약 63억"라며 "블록체인 파트너들과 협력하여 피해 자산을 동결했으며, 현재까지 약 30억 달러가 온체인에서 동결됐다"고 밝혔다. 바이낸스는 즉각 모든 가상자산의 입출금을 일시 중단했다. 비트코인 [사진=블룸버그] 바이낸스 측은 비상 상황에서 고객을 보호하기 위해 2018년에 조성한 '사용자 자산 보호 기금(SAFU)'을 언급하며, 모든 손실을 보상하겠다고 강조했다.  주요 스테이블코인 발행사인 테더와 서클 역시 해킹과 관련된 자금 각각 15억 달러 이상과 8억 달러 상당을 즉각 동결하며 사태 수습에 나섰다. 블록체인 정보업체 TRM 랩스는 이번 공격의 배후로 북한 정찰총국 산하의 엘리트 해킹 조직 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'를 지목했다. TRM 랩스는 "강력한 온체인 및 오프체인 정보에 근거해 이번 공격은 북한의 정예 해킹 부대인 트레이더트래이터의 소행으로 판단한다"며 "이러한 판단을 매우 확신한다"고 설명했다. 이번 해킹은 지난해 2월 가상자산 거래소 바이비트에서 발생했던 15억 달러 규모의 탈취 기록을 크게 뛰어넘는 역대 최대 피해다. 이번 사건으로 암호화폐 시장은 큰 충격을 받았다. 비트코인은 29일 미국 증시 마감 후 3% 하락했고, 아시아 거래에서도 추가로 3% 떨어져 7만 7천 달러 아래로 하락하며, 9월 이후 최저치를 기록했다. 기타 알트코인도 매도세를 보였다. 가뜩이나 트레이더들은 이번 주 암호화폐 시장의 큰 변동성에 대비했던 상황이라 충격이 크다. 30일 110억 달러 규모의 옵션 만기가 예정되어 있기 때문이다. 또한, 다음 주(11월 3일) 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 중 한 곳 또는 둘 다 탈환할 경우 암호화폐 산업에 대한 규제 강화로 이어질 우려도 있다.  한편, 사이버 보안 위협은 암호화폐 업계를 넘어 금융권 전체로 확산하는 양상이라고 블룸버그는 짚었다. 같은 날 예측시장 플랫폼 폴리마켓은 제3자 소프트웨어 제공업체가 해킹돼 국제 거래소 거래를 한 시간 동안 중단시켰다. 블록체인 분석 플랫폼 버블맵스는 X에 게시한 글에서 700명이 넘는 폴리마켓 사용자들이 270만 달러 상당의 자금을 잃었다고 주장했다. 한국 대신증권은 최근 고객 정보 유출과 미래에셋운용의 해킹 피해가 공개됐다. 일본에서도 GMO인터넷그룹의 외환거래 클라우드가 해킹 협박을 받는 등 전 세계 금융 시스템을 겨냥한 사이버 공격이 잇따르고 있다. wonjc6@newspim.com   2026-10-30 14:11
사진
서울 주택 매입 무주택자 44% 증가 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 서울 아파트 거래가 위축되는 가운데 올해 생애최초 부동산 매수자는 오히려 지난해보다 40% 이상 늘어났다. 서울 집값과 전셋값 상승세가 이어지면서 무주택 실수요자들이 가격이 더 오르기 전에 내 집 마련에 나선 것으로 풀이된다.  정부가 잇따라 주택공급 확대 방안을 내놓고 있지만 실제 입주까지는 상당한 시간이 필요한 상황이다. 특히 30대를 중심으로 첫 부동산 매수자가 크게 늘어나면서 공급 확대에 대한 기대보다 당장의 주거 불안이 매수 결정에 영향을 미치고 있다는 관측이 나온다. [AI일러스트 = 최현민 기자] ◆ 서울 첫 매수자 전국 대비 10배 이상 증가…30대가 절반 30일 업계에 따르면 서울 아파트 거래가 둔화하는 상황에서도 올해 생애최초 부동산 매수자가 지난해보다 크게 늘면서 주거 불안에 따른 실수요자의 매수 움직임이 이어질 수 있다는 전망이 나온다. 올해 1~9월 서울에서 생애 처음 부동산을 매수한 사람은 6만5750명이다. 이는 지난해 같은 기간 4만5711명보다 2만 39명(43.8%) 증가한 규모다. 같은 기간 전국 생애최초 매수자는 32만 471명에서 33만2358명으로 3.7% 증가하는 데 그쳤다. 전국 증가율이 한 자릿수에 머무른 반면 서울은 40% 넘게 늘면서 매수 지역이 서울에 집중된 것으로 나타났다.  경기도의 경우 9만6031명에서 10만8032명으로 12.5% 증가했지만 인천은 3만1255명에서 2만 664명으로 33.9% 감소했다.  연령별로는 30대의 증가세가 두드러졌다. 올해 1~9월 서울의 30대 생애최초 매수자는 3만5880명으로 지난해 같은 기간 2만2602명보다 58.7% 늘었다. 전체 서울 생애최초 매수자의 54.6%를 차지하는 규모다. 20대 역시 4552명에서 6699명으로 47.2% 증가했고 40대는 1만772명에서 1만3994명으로 29.9% 늘었다. 상대적으로 주택 마련 수요가 높은 30대를 중심으로 첫 부동산 매수가 확대된 모습이다. 월별로 보면 올해 서울 생애최초 매수자는 1월 6554명에서 4월 7341명으로 늘었고 8월에는 9353명까지 증가했다. 9월에는 8324명으로 전월보다 감소했지만 지난해 같은 기간 5983명과 비교하면 39.1% 높은 수준이다. ◆ 집값·전셋값 동반 상승…공급 확대에도 입주까지 '하세월' 생애최초 매수자가 늘어난 배경으로는 서울 주택가격 상승과 전세시장 불안이 거론된다. 주택 매매가격뿐 아니라 전세가격까지 오르면서 무주택 실수요자들의 주거비 부담이 커지고 있기 때문이다. 실제로 지난달 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 0.7% 상승했다. 강남권 일부 지역에서 가격 조정이 나타났지만 중랑구와 성북구, 서대문구 등 강북권을 중심으로 상승세가 이어지면서 서울 전체 아파트값은 오름세를 유지했다. 이달 들어서도 상승 흐름은 이어지고 있다. 10월 셋째 주 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.1% 상승했다. 상승폭은 전주보다 줄었지만 서울 전체 가격은 여전히 높은 수준의 상승 압력을 받고 있는 상황이다. 특히 전세시장에서도 가격 상승과 매물 부족 우려가 이어지면서 실수요자들의 주거 선택지가 좁아지고 있다. 전세 계약을 갱신하거나 월세 부담을 감수하는 대신 매매시장에 진입하려는 수요가 생길 수 있다는 분석이다. 이러한 상황에서 정부는 3기 신도시와 수도권 신규택지 조성 등을 통해 주택공급 확대에 속도를 내고 있다. 이날도 김포 아라와 구리 건원, 하남 등 수도권 신규택지 6곳에 7만6700가구를 공급하는 계획을 발표했다. 다만 신규택지에 공공택지 최단기 착공모델을 적용하더라도 실제 입주는 2033년에나 가능할 전망이다. 택지 지정과 보상, 기반시설 조성 등 후속 절차에 상당한 시간이 소요되는 만큼 단기간에 주택공급 효과를 기대하기는 어려운 상황이다. 특히 서울시와의 주택공급 협의가 좀처럼 진전을 보이지 못하면서 이번 신규택지 발표에서도 서울 내 공급부지는 포함되지 않았다. 신규 공급 물량이 모두 경기도에 집중된 만큼 이번 대책 역시 서울 주택시장의 수급 불안을 진정시키기는 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다. 당분간 공급계획이 실제 입주 물량으로 이어지기 전까지는 서울 주택가격과 전세가격의 움직임이 무주택자의 매수 결정에 영향을 미치면서 무주택자들의 매수세는 가파르게 증가할 것으로 예상된다.  업계 관계자는 "여러차례 대책을 내놓았지만 실제 입주까지는 최소 3년 이상이 소요되는 만큼 당장 집을 구해야 하는 무주택자들의 불안을 해소하기에는 한계가 있다"며 "서울 집값과 전셋값 상승세가 이어질 경우 가격이 더 오르기 전에 주택을 확보하려는 실수요자들의 움직임이 지속될 가능성이 있다"고 말했다. min72@newspim.com 2026-10-30 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동