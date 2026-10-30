보건복지 사회 가치 실현…복지부, '예비사회적기업' 17곳 신규 지정

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 30일 보건복지형 예비사회적기업 17곳을 신규 지정했다.
- 복지부는 28곳 신청 중 심사를 거쳐 사회적 가치 실현 기업을 선정했다.
- 지정 기업은 3년간 지원받으며 사회적기업 인증 전환 기회를 얻는다.
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복지부 "지역 문제 해결 기여 기대"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지 분야에서 사회적 가치를 창출하고 혁신적인 서비스를 제공할 '보건복지형 예비사회적기업' 17곳이 선정됐다.
보건복지부는 30일 보건복지 분야에서 사회적 가치를 창출하고 혁신적인 서비스를 제공할 '2026년도 보건복지형 예비사회적기업' 17개를 새롭게 지정했다고 밝혔다.
복지부는 2012년부터 보건복지 분야에서 사회적 가치 실현을 추구하는 기업가를 발굴하고 사회적기업을 육성하기 위해 보건복지형 예비사회적기업 제도를 운영하고 있다. 지정된 예비사회적기업들의 지위는 3년간 유지된다. 사회적기업 인증을 받을 수 있는 추천 대상뿐 아니라 노동부의 재정지원(인건비), 경영지원, 판로지원 등을 받을 수 있다.
지난 6월 11일부터 7월 10일까지 30일간 공모를 실시한 결과, 총 28개 기업이 신청했고 8개 기업이 신청을 철회했다. 복지부는 20개 기업에 대해 보건복지 분야 사회적 목적 실현 여부, 조직형태 등을 고려해 서류검토, 현장실사, 지정심사를 거쳐 17개 기업을 신규 지정했다.
이번에 지정된 예비사회적기업은 5개 사회적 목적 유형 중 기타(창의·혁신)형이 9개로 가장 많았다. 사회서비스제공형이 5개, 일자리제공형이 2개로 그 뒤를 이었다. 지역사회공헌형도 1개가 포함됐다.
복지부는 2012년부터 지난 2025년까지 235개 기업을 보건복지형 예비사회적기업으로 지정했다. 이 중 72개 기업이 사회적기업으로 인증 전환한다. 이번 신규 지정된 예비사회적기업에 대해서도 지속적으로 살필 예정이다.
장재원 복지부 사회서비스정책관은 "이번에 지정된 예비사회적기업들이 사회서비스 제공과 지역 문제 해결 등에 기여하길 기대한다"며 "앞으로도 이들 기업이 사회적기업으로 안정적으로 성장할 수 있도록 고용노동부 등 관계 부처와 협력해 지원하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com