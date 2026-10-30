일동제약그룹, 나인앤컴퍼니와 합작법인 '아이디나인' 출범…더마코스메틱 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 일동제약그룹은 27일 나인앤컴퍼니와 합작법인을 설립했다
- 아이디나인은 마이크로바이옴 기반 더마코스메틱 시장에 진출한다
- 아이디나인은 2027년부터 고기능성 스킨케어를 출시할 계획이다
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프로바이오틱스·마이크로바이옴 기술과 패션·뷰티 마케팅 역량 결합
피부 장벽 관리 원료 '세라글로우' 앞세워 차별화
내년 고기능성 더마 스킨케어 제품 순차 출시
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 일동제약그룹이 패션·뷰티 기업 나인앤컴퍼니와 손잡고 더마코스메틱을 비롯한 뷰티·헬스케어 시장에 진출한다. 제약·바이오 분야의 연구개발(R&D) 역량과 소비재 기업의 브랜드 마케팅 경쟁력을 결합해 새로운 성장동력을 확보한다는 전략이다.
나인앤컴퍼니와 일동제약그룹은 합작법인(JV) '아이디나인(IDNINE)'을 설립하고 본격적인 사업에 나선다고 27일 밝혔다.
지난 26일 서울 성동구 나인앤컴퍼니에서 열린 출범식에는 윤웅섭·이재준 일동제약 공동대표와 최규환 일동홀딩스 대표, 이기운 나인앤컴퍼니 대표를 비롯해 양측 관계자들이 참석했다. 아이디나인 공동대표로 내정된 신아정 일동홀딩스 전무와 정민규 나인앤컴퍼니 전무도 자리를 함께했다.
이번 합작은 제약회사가 보유한 소재 및 원천기술에 소비재 기업의 브랜드 운영과 마케팅 역량을 접목했다는 점에서 눈길을 끈다. 일동제약그룹은 프로바이오틱스와 마이크로바이옴 분야에서 축적한 연구개발 역량을 제공하고, 나인앤컴퍼니는 브랜드 기획과 마케팅 네트워크를 활용해 시장 경쟁력을 높인다는 구상이다.
아이디나인이 우선 공략하는 시장은 더마코스메틱이다. 최근 화장품 시장에서는 단순한 미용 효과를 넘어 피부 장벽과 보습, 피부 미생물 환경 등 과학적 연구를 바탕으로 한 기능성 제품에 대한 관심이 커지고 있다. 제약·바이오 기술을 접목한 더마코스메틱과 코스메슈티컬 제품군이 새로운 시장 영역으로 부상하고 있다는 판단이다.
핵심 경쟁력으로 내세운 소재는 일동제약그룹의 마이크로바이옴 기반 프로바이오틱스 화장품 원료 '세라글로우(Cera-Glow®)'다. 세라글로우는 피부 수분 손실을 줄이고 외부 자극으로부터 피부를 보호하는 장벽의 핵심 지질 성분인 세라마이드 생성을 돕는 물질이다.
일동제약그룹은 프로바이오틱스 균주 발효 과정에서 생성되는 20여 종의 활성 대사 산물을 기반으로 피부 관리 분야의 활용 가능성을 연구해왔다. 현재 세라글로우 관련 특허 2건과 SCI급 연구논문 2건을 확보하는 등 상용화를 위한 기술 기반을 마련했다.
아이디나인은 해당 원료를 활용해 피부 장벽 관리에 특화된 제품을 개발하고, 2027년부터 고기능성 더마 스킨케어 제품을 순차적으로 출시할 계획이다.
일동제약그룹 관계자는 "그룹이 보유한 제약·헬스케어 분야의 사업 역량과 연구개발 경쟁력을 적극 활용하겠다"며 "나인앤컴퍼니와 긴밀하게 협력해 시장 성과 창출과 공동 목표 달성에 힘을 쏟겠다"고 말했다.
나인앤컴퍼니 관계자는 "최근 뷰티·헬스케어 시장에서는 과학적 근거와 기능성은 물론 차별화된 브랜드 이미지와 정체성을 갖춘 제품에 대한 선호가 높아지고 있다"며 "회사의 마케팅 네트워크와 브랜딩 역량을 반영한 고기능성 스킨케어 라인을 선보일 것"이라고 밝혔다.
windy@newspim.com