대전 타이어 판매점 화재 4시간 30분 만에 완진…인접 건물도 피해

AI 핵심 요약beta
- 30일 대전 갈마동 타이어 판매점에서 화재가 발생했다.
- 불은 인근 6층 건물과 주택으로 번져 큰 피해를 냈다.
- 소방당국은 4시간 30여분 만에 불을 껐으며 인명피해는 없었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연기 흡입 2명 귀가…경찰·소방, 화재 원인 조사
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 30일 대전 서구 갈마동의 한 타이어 판매점에서 발생한 화재가 인근 건물과 주택으로 확산하면서 일대에 큰 피해를 남겼다. 불은 4시간 30여분 만에 꺼졌으며 인명피해는 발생하지 않았다.
대전소방본부에 따르면 이날 오전 10시 2분쯤 갈마동의 한 타이어 판매점에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.
불은 판매점에 보관된 다량의 타이어에 옮겨붙으면서 빠르게 번졌고 화재로 발생한 고열에 건물 일부가 무너졌다.
특히 불길이 인접한 지상 6층 규모의 자동차 부품 판매업체 건물과 뒤편 주택으로 번지면서 피해가 커졌다.
소방당국은 신고 접수 18분 만인 오전 10시 20분쯤 대응 1단계를 발령하고 소방헬기 2대와 장비 98대, 인력 238명을 투입해 진화에 나섰다.
그러나 타이어와 자동차 부품 등 가연성 물질이 많아 불길을 잡는 데 어려움을 겪었다. 소방당국은 인접 건물의 샌드위치 패널 일부를 제거하며 진화 작업을 이어갔다.
이날 오후 1시 30분쯤 큰 불길을 잡고 대응 1단계를 해제했으며 오후 2시 33분쯤 완전히 진화했다.
화재로 연면적 565.04㎡ 규모의 타이어 판매점이 전소됐으며 인접한 6층 건물과 주택 일부도 불에 탔다.
당시 판매점은 영업 중이었으나 직원들이 대피해 큰 인명피해로 이어지지 않았다. 연기를 흡입한 2명은 귀가한 것으로 파악됐다.
화재 현장 주변에는 주택과 상가, 음식점 등이 밀집해 있어 인근 주민과 상인들도 불편을 겪었다. 소방당국에 접수된 관련 신고는 약 150건에 달했다.
경찰과 소방당국은 합동감식을 통해 최초 발화 지점과 화재 원인을 확인하고 정확한 재산피해 규모를 조사할 방침이다.
gyun507@newspim.com