넷마블, '일곱 개의 대죄:그랜드 크로스 ' 페르소나5 콜라보 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 넷마블은 30일 ‘일곱 개의 대죄’에 ‘페르소나5 더 로열’ 업데이트를 실시했다.
- 조커·퀸·바이올렛·모나 등 신규 콜라보 영웅 4종을 추가했다.
- 이벤트 참여와 출석으로 모나·다이아·소환권 등 다양한 보상을 제공한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 모바일 RPG '일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스'에 '페르소나5 더 로열' 콜라보 업데이트를 실시했다.
이번 업데이트로 조커, 퀸, 바이올렛, 모나 등 신규 콜라보 영웅 4종이 추가됐다. 조커, 퀸, 바이올렛은 SSR 등급이며 모나는 SR 등급이다.
조커, 퀸, 바이올렛이 포함된 콜라보 픽업 소환에 참여할 수 있으며 600 마일리지 달성 시 이 중 1종을 선택해 획득할 수 있다. 소환 과정에서 100·200 마일리지 달성 시 '흐레스벨그 성물 강화 상자'를, 400·500 마일리지 달성 시 '에이크쉬르니르 성물 강화 상자'를 받는다.
스페셜 미션, 룰렛, 교환소, 보스전 등 인게임 이벤트에 참여하면 모나를 최대 6개까지 무료로 획득할 수 있다. 게임에 접속만 해도 최대 70개의 다이아와 콜라보 소환 티켓 30장을 얻는 출석 이벤트도 진행된다.
페르소나 30주년을 기념해 콜라보 소환 티켓 10장을 제공하는 특별 쿠폰을 공개했다. 주말 접속 보상으로 초각성 코인 30개, SSR 진화의 목걸이 30개, 잊혀진 원스텝 진화의 증표 30개를 각각 지급한다.
15개 미션 완료 시 모나와 다이아 3개 등 다양한 아이템을 얻는 '스페셜 미션'과, 인게임 콘텐츠 완료로 얻은 '마음의 괴도단 예고장'으로 참여해 성장 재화를 얻는 '콜라보 룰렛 이벤트'를 마련했다.
'페르소나5 더 로열'의 카모시다가 보스로 등장하는 '콜라보 이벤트 보스전'도 선보인다. 보스전 클리어 보상과 교환소를 통해 모나, 콜라보 성물 재료 상자, 르블랑 풍 주점 가구 등을 획득할 수 있으며 익스트림 난이도를 15회 이상 클리어하면 'TAKE YouR hEaRT' 한정 칭호를 받는다.
이벤트 기간 중 사용한 다이아 양에 따라 코스튬 강화 재료, 콜라보 스페셜 상자, 성장 재화 등을 얻는 '다이아 페이백 이벤트'도 실시한다.
'일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스'는 2019년 한국과 일본에 출시된 후 2020년 글로벌 서비스를 시작했으며 현재 전 세계에서 8500만 이상의 다운로드를 기록하고 있다.
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