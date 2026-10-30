컴투스홀딩스, '페이탈 클로' 무료 DLC 공개

AI 핵심 요약beta
- 컴투스홀딩스는 30일 ‘페이탈 클로’ 무료 DLC를 공개했다
- 이번 DLC에는 3단계 난이도와 스피드런 모드가 추가됐다
- 신규 스킬 10종과 의상, 아이템·상점 편의성도 개선됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스홀딩스가 PC 및 콘솔 기반 게임 '페이탈 클로'에 무료 다운로드 콘텐츠(DLC)를 공개했다.
이번 업데이트에서는 난이도 선택 기능이 새롭게 도입됐다. 난이도는 '탐험가(쉬움)', '전사(보통)', '시련(어려움)' 3단계로 제공되며 선택한 난이도에 따라 주인공 '키샤'의 능력치와 몬스터 등장 빈도, 보스의 공격 패턴이 달라진다. 정식 출시 당시에는 없었던 '스피드런 모드'도 추가돼 특정 구간을 빠르게 돌파하며 기록 경쟁을 펼칠 수 있다.
전투 요소도 확대됐다. 신규 합성 스킬 10종이 추가됐으며 주인공의 신규 의상 '엑사무의 예복'도 선보였다. 커뮤니티 이벤트를 통해 선정된 서포터즈들의 이름을 게임 내 오브젝트로 확인할 수 있다.
편의성도 개선됐다. 초반 아이템 획득 경로를 개선하고 마을 상점의 판매 가격을 조정했다.
'페이탈 클로'는 엔데브게임즈가 개발한 메트로배니아 장르의 액션 어드벤처 게임이다. 신비로운 고양이 '키샤'와 함께 미지의 지하 세계를 탐험하는 게임으로 횡스크롤 액션에 캐릭터 성장 요소를 결합했으며 감염된 적의 능력을 흡수해 다양한 전투를 펼치는 것이 특징이다. 게임은 스팀을 통해 플레이할 수 있다.
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