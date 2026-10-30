위메이드플레이, '애니팡4'에 자체 개발 AI 엔진 탑재

AI 핵심 요약beta
- 위메이드플레이는 30일 애니팡4에 스마트 매치3 엔진을 탑재했다.
- 신형 엔진은 초당 1000회 퍼즐 연산으로 8000여개 스테이지를 점검했다.
- 햅틱 플레이와 시각 효과를 개선하고 월 200개 이상 퍼즐을 지원한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 위메이드플레이는 모바일게임 '애니팡4'에 자체 개발한 스마트 매치3 엔진을 탑재하며 햅틱 플레이와 편의 기능들을 선보이는 업그레이드를 진행했다고 30일 밝혔다.
신형 엔진은 매치3 퍼즐 개발에 특화된 데이터 학습을 기반으로 초당 1000회의 퍼즐 연산이 가능하다. 공식 업데이트 전 기존 퍼즐 스테이지 8000여개를 점검했다.
게임 플레이 환경에서 엔진은 기본 블록 이동과 결합에 따른 퍼즐판 제어, 특수 블록의 생성과 사용 시 타격 지점 선정 등을 담당하며 시각 효과를 개선했다.
이번 업그레이드에서는 햅틱 플레이도 새로 도입됐다. 휴대폰의 진동을 다양한 리듬과 강도로 구현한 8종의 햅틱으로, 특수 블록의 격파 강도와 보상 등에 따라 제어된다.
'애니팡4' 개발을 맡은 이경민 PD는 "스마트 매치3 엔진을 활용해 월 200개 이상의 퍼즐을 안정적으로 선보일 수 있을 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com