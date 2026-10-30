대웅제약, 클래스병원 90병상에 '씽크' 공급…24시간 환자 모니터링

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약은 30일 안산 클래스병원에 AI 병상 모니터링을 공급했다
- 클래스병원은 90병상에 씽크와 연속혈압측정기를 도입했다
- 수술 환자의 생체신호를 실시간 확인하고 이상징후 대응을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
반지형 연속혈압측정기 '카트온'도 도입
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 안산 클래스병원에 인공지능(AI) 기반 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크(thynC)'를 공급했다고 30일 밝혔다.
클래스병원은 90병상에 씽크를 도입해 척추·관절 수술 환자의 생체신호를 입원부터 회복 과정까지 지속적으로 확인하는 체계를 구축했다. 반지형 연속혈압측정기 '카트온(CART-ON)'도 함께 도입했다.
씽크는 환자가 착용한 무선 웨어러블 기기를 통해 심전도와 심박수, 산소포화도, 호흡수 등 주요 생체신호를 실시간으로 수집한다. 수집한 정보는 병동 간호사 스테이션의 중앙 모니터로 전송돼 의료진이 여러 환자의 상태를 확인할 수 있다.
무선 방식으로 환자가 병실에서 이동하거나 재활 치료를 받는 동안에도 모니터링을 이어갈 수 있다. 이상징후가 감지되면 의료진에게 알림을 제공해 대응을 지원한다.
클래스병원은 척추·관절 수술 환자의 회복 특성을 고려해 시스템을 도입했다. 수술 후 안정 시기뿐 아니라 조기 보행과 재활 과정에서도 환자 상태를 연속적으로 확인한다는 취지다. 향후 병동 운영 전반의 디지털 전환도 단계적으로 추진할 계획이다.
임석민 클래스병원 대표원장은 "척추·관절 수술은 수술 후 회복 과정의 안전 관리가 중요하다"며 "입원 환자가 24시간 모니터링이 가능한 환경에서 치료받을 수 있게 됐다"고 말했다.
박형철 대웅제약 ETC마케팅본부장은 "환자 안전과 의료진의 업무 효율을 높이는 스마트병원 모델을 지역 의료기관으로 확대하겠다"고 밝혔다.
sykim@newspim.com