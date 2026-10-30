KT, '토큰팩토리' AI 모델 이용료 30% 할인

AI 핵심 요약beta
- KT는 30일 토큰팩토리 출시 기념 AI 이용료 30% 할인했다
- 할인 대상은 국내 인프라 제공 AI 모델 7종이다
- 법인 인증·계약 고객은 11월 30일까지 원화로 이용 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
법인 인증·상품 계약 고객에 적용
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT는 인공지능 전환(AX) 플랫폼 'KT 토큰팩토리' 서비스 출시를 기념해 인공지능(AI) 모델 이용료를 오는 11월 30일까지 30% 할인한다고 30일 밝혔다.
할인 대상은 KT가 국내 인프라에서 직접 제공하는 AI 모델 7종이다. ▲믿음(Mi:dm) K 3.0 프로 ▲솔라 프로(Solar-Pro) 4 ▲모티프(Motif) 3 ▲엔비디아 네모트론(NVIDIA Nemotron) 3 울트라 550B A55B ▲GLM 5.3 플래시 ▲키미(Kimi) K3 ▲젬마(Gemma) 4 31B 등이 포함된다.
할인 혜택은 법인 인증과 상품 계약을 완료한 고객에게 적용된다. 이용요금은 원화로 청구된다.
KT 토큰팩토리는 기업 고객이 업무 목적에 따라 여러 AI 모델을 선택하고 이용할 수 있는 플랫폼이다. 모델 이용과 요금 관리를 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있도록 구성됐다.
KT는 이번 프로모션을 통해 기업 고객의 AI 모델 활용을 확대할 계획이다. 자세한 내용은 KT 토큰팩토리 홈페이지에서 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com