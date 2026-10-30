휠라, 헤리티지 스토어 '휠라 1911 성수' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 미스토코리아 휠라가 30일 성수에 라이프스타일 매장을 열었다.
- 휠라 1911 성수는 브랜드 역사를 현대적으로 재해석한 공간이다.
- 한소희·나체·오호스 등 협업 상품을 순차적으로 판매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 미스토코리아가 전개하는 휠라가 30일 서울 성동구 연무장길에 헤리티지 라이프스타일 스토어 '휠라 1911 성수'를 열었다고 30일 밝혔다.
매장은 1~2층 약 44평 규모로, 1911년부터 이어온 브랜드 역사를 현대적으로 재해석한 공간이다. 성수의 오래된 공장과 창고에서 영감을 얻은 레드 브라운 컬러와 금속 격자무늬를 외관에 적용했고, 내부는 붉은 벽돌과 메탈 소재를 조합해 유기적인 동선으로 구성했다.
오픈을 기념해 한정 수량 협업 상품을 순차 판매한다. 30일 오전 11시 글로벌 브랜드 앰배서더 한소희 협업 상품을 시작으로 31일 '나체', 11월 1일 '오호스'와 브랜드 모델 봉태규 협업 상품이 이어진다. 매장에는 즉석사진 공간 '레트로 박스'와 2층 유료 커스터마이징 공간 '휠라 커스텀 랩'을 운영한다.
구매 고객 전원에게 성수 익스클루시브 쇼핑백을 주고, 10만원 이상은 키캡 키링, 20만원 이상은 곰 키링, 30만원 이상은 에코백과 커스터마이징 서비스를 제공한다.
미스토코리아 관계자는 "앞으로도 스포츠와 패션, 라이프스타일을 연결하는 다양한 경험을 통해 국내외 고객들과 소통하고 휠라만의 브랜드 가치를 더욱 폭넓게 전달해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com