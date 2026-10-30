LG디스플레이, 노동부·노조·협력사와 안전사업장 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이는 29일 파주공장에서 안전사업장 간담회를 개최했다
- 고용노동부·노조·협력사는 안전문화 정착과 소통 강화를 논의했다
- 원·하청 상생협력과 노동약자 보호를 위한 공동노력을 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG디스플레이가 고용노동부 고양지청, 노동조합, 협력사와 함께 안전한 사업장 조성을 위한 협력을 강화하기로 했다.
LG디스플레이는 29일 파주공장에서 고용노동부 고양지청과 '원·하청 안전한 사업장 만들기 간담회'를 개최했다고 이날 밝혔다. 정언숙 고양지청장, 김성희 LG디스플레이 최고안전환경책임자, 정상식 노동조합위원장, 이기상 최고인사책임자 등이 참석했으며 대표 협력사 관계자들도 함께했다.
간담회에서는 LG디스플레이의 노경 안전보건 활동과 현장 개선사례를 공유했다. 노동조합과 경영진이 함께 자율적인 안전문화 정착 방안을 논의하고, 원·하청 간 소통과 협력을 통해 안전한 근무환경을 조성하기로 했다. 협력사와의 상생협력 및 노동약자 보호를 위한 공동의 노력도 강화하기로 합의했다.
고용노동부 고양지청은 개정 노동조합법의 주요 내용과 시행 관련 유의사항을 안내했다. 원·하청 간 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 안정적인 노사관계가 지속될 수 있도록 협력해 줄 것을 당부했다.
정언숙 지청장은 "안전한 일터를 만드는 데에는 원·하청 모두의 적극적인 참여와 협력이 필요하다"며 "이번 간담회가 원·하청 간 신뢰와 소통을 강화하고 협력적인 노사관계가 정착되는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
raul1649@newspim.com