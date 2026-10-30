테크타카, 네이버 'N배송' 반품·패션 물류센터 운영 맡는다

AI 핵심 요약beta
- 테크타카는 30일 네이버와 N배송 센터 운영 계약을 체결했다
- 테크타카는 통합반품센터에서 검수부터 재판매까지 전담한다
- 패션전문센터 운영과 AI 수요예측으로 물류 효율을 높인다
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패션전문센터 운영…새벽배송도 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 인공지능(AI) 기반 물류 플랫폼 '아르고(ARGO)'를 운영하는 테크타카는 네이버와 'N배송'의 통합반품센터 및 패션전문센터 운영 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 계약에 따라 테크타카는 네이버 직접계약 풀필먼트 서비스 'N배송 FBN(Fulfillment by NAVER)'의 반품 물량을 처리하는 통합반품센터 운영을 전담한다.
통합반품센터에서는 반품 상품의 검수와 등급 판정, 재입고, 재고 반영 및 재판매까지 전 과정을 관리한다. 기존 택배사와 판매자별로 달랐던 반품 절차를 통합해 상품 처리 시간을 단축하고 판매자의 재고 관리 부담을 줄인다는 계획이다.
테크타카는 N배송의 패션전문센터도 운영한다. 사이즈·색상별 상품 관리와 시즌별 입출고를 담당하며, 오전 7시 이전 도착을 보장하는 새벽배송 서비스도 지원한다.
향후 반품 사유와 검수 데이터에 AI 기반 수요 예측 기술을 적용해 재고 관리와 반품 처리 효율을 높일 계획이다.
테크타카는 2020년 네이버의 스타트업 투자 조직 D2SF로부터 첫 투자를 받은 이후 지난 7월까지 총 세 차례 투자를 유치했다. 2022년 네이버 풀필먼트 얼라이언스(NFA)에 합류했으며, 현재 N배송의 365일 도착보장 서비스를 지원하고 있다.
양수영 테크타카 대표는 "이번 운영 계약을 계기로 네이버 커머스 물류 전반에서 판매자에게 효율적인 물류 환경을 제공하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com