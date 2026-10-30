LS전선, 구미에 3500억원 투자…희토류 영구자석 생산공장 건설

AI 핵심 요약beta
- LS전선은 30일 구미에 3500억원을 투자해 공장 건립을 추진했다.
- 코리아모션웍스는 2028년 하반기 로봇·전기차용 자석을 양산할 계획이다.
- 연간 1000톤 이상 생산해 중국 의존도 낮춘 공급망을 구축한다.
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호주·베트남·한미 연계해 비중국 희토류 공급망 구축
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS전선이 경북 구미에 3500억원을 투자해 국내 최대 규모의 희토류 영구자석 생산거점을 구축한다.
LS전선은 희토류 영구자석 사업 자회사 코리아모션웍스가 지난 29일 경상북도·구미시와 약 3500억원 규모의 생산시설 건립을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.
코리아모션웍스는 2027년 상반기 공장 착공에 들어가 2028년 하반기부터 로봇·전기차용 네오디뮴(NdFeB) 영구자석을 양산할 계획이다. 이후 방산용 사마륨코발트(SmCo) 영구자석까지 생산 품목을 확대한다.
연간 생산능력은 1000톤 이상으로, 국내 연간 희토류 영구자석 수요 약 6000톤의 17%에 해당하는 규모다.
LS전선은 이번 투자를 통해 중국에 대한 의존도가 높은 희토류 공급망 다변화에 나선다. 호주 라이너스(Lynas)로부터 희토류 원료를 공급받고, LS에코에너지가 베트남에서 희토류 금속을 생산한 뒤 한국과 미국에서 영구자석을 제조하는 공급망을 구축할 계획이다.
구미 공장은 이 같은 비중국 공급망의 핵심 생산거점 역할을 맡는다. LS전선은 이를 기반으로 글로벌 방산·로봇·전기차 시장을 공략하고 국내 첨단산업의 핵심 소재 공급 안정성을 높인다는 방침이다.
LS전선은 구미의 산업 인프라와 제조 역량, 지방자치단체의 행정 지원 등을 고려해 투자 지역을 선정했다고 설명했다. 구미는 로봇 분야 국가첨단전략산업 특화단지로 지정돼 있어 관련 산업과의 시너지 효과도 기대된다.
홍영호 코리아모션웍스 대표는 "경상북도와 구미시의 적극적인 투자 유치 노력과 협력 의지가 이번 투자 결정에 큰 힘이 됐다"며 "구미를 세계가 주목하는 희토류 영구자석 생산거점으로 육성하고 지역과 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com