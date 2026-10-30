삼성전자 노태문 사장 "반도체 가격 상승 지속, 공급망·원가 경쟁력 높여야"

AI 핵심 요약beta
- 노태문 사장은 30일 창립 57주년 기념사에서 공급망 관리 강화를 강조했다
- 노 사장은 디바이스 경쟁력 강화와 AI 혁신 제품 개발을 주문했다
- 로봇·공조·메드텍·전장 신사업과 AI 전환으로 미래 성장을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
원가 대응력 제고, 신제품·신기술 개발, 신사업 육성 과제 제시
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 겸 사장이 창립 57주년을 맞아 "인공지능(AI)발 반도체 수요 폭증으로 인한 가격 상승이 지속 중"이라며 "부품 가격 등 공급망 리스크가 크고 불확실할수록 선제적인 공급망 센싱과 관리 역량을 높여 차별화된 원가 경쟁력을 확보해야 한다"고 말했다. 메모리 가격 상승에 DX부문이 2분기 연속 적자를 내자 원가 대응을 첫 번째 과제로 꺼내 든 것으로 풀이된다.
노 사장은 30일 삼성전자 DX부문 창립 57주년 기념사를 통해 "현재 DX부문이 어려운 경영 여건에 직면해 있다"며 "지금 우리가 함께 흘린 땀과 노력은 더 큰 성장을 위한 단단한 밑거름이 될 것"이라고 밝혔다.
삼성전자는 3분기 매출 195조2532억원, 영업이익 107조4405억원으로 사상 최대 실적을 냈다. 하지만 스마트폰·TV·가전을 맡은 DX부문은 부품 원가 부담에 2분기 연속 적자를 기록했다.
이에 대해 노 사장은 지금을 AI가 불러온 산업 전반의 구조적, 혁명적 변화의 시기로 진단했다. 그는 "과거 아날로그에서 디지털로 넘어가던 패러다임 전환기보다 속도와 폭이 훨씬 빠르고 거세다"며 "이런 변혁의 시대에는 한발 앞서 준비하고 대응하는 기업만이 성장할 수 있다"고 강조했다.
첫 번째 과제로는 디바이스 사업의 근원적 경쟁력 강화를 꼽았다. 노 사장은 "디바이스는 고객이 AI 서비스를 경험하는 접점"이라고 강조했다. 이어 "외부의 거센 파고를 경쟁사와 차별화된 근원적 경쟁력을 확보하는 기회로 바꾸고, 대외 환경이 호전될 때 회사의 성과를 한 단계 도약시키는 계기로 만들어야 한다"고 했다.
미래 먹거리로는 신기술, 신제품 도전을 주문했다. 노 사장은 "DX부문은 과거 디지털 컨버전스 시대, 모바일 혁신기에 선제적인 기술과 제품 혁신으로 업계를 선도했다"며 "최근에는 폴더블, 마이크로 RGB TV, 비스포크 가전 등 시장을 앞서가는 혁신 제품을 통해 새로운 수요를 창출하고 차별화된 경쟁력을 확보해 왔다"고 말했다.
이어 "앞으로도 고객에게 혁신적인 AI 경험을 제공하는 인텔리전트 아이웨어, AI 컴패니언 디바이스, 홈 엔터테인먼트 AI TV, 홈 컴패니언 가전 등으로 새로운 성공 사례를 지속적으로 만들어 나가야 한다"고 강조했다.
신사업에 대해서는 "로봇, 공조, 메드텍, 전장 등 부문 차원에서 육성하는 신사업도 차별화된 핵심 기술 확보, 개발 및 제조 인프라 구축, 혁신기술 확보를 위한 투자 등을 통해 미래 지속성장 기반을 만들어 가겠다"고 밝혔다.
AI 전환(AX)을 통한 체질 개선도 강조했다. 노 사장은 "업계 최고 수준의 멀티 AI 업무 환경을 활용해 업무 전반의 스피드와 생산성, 완성도를 높이고, 8대 업무를 AI 활용에 최적화된 프로세스로 재설계해 글로벌 최고 수준의 'AI 네이티브 컴퍼니'로 전환해야 한다"고 말했다. AX로 확보한 재원과 역량은 고부가가치 업무와 신성장 분야에 재투자하겠다는 구상도 내놨다.
끝으로 노 사장은 "변화의 속도가 빠를수록 흔들리지 말아야 할 기본이 있다"며 "근원적 경쟁력 확보, 한발 앞선 미래 준비와 도전, AX를 통한 근본적 체질 개선으로 DX부문의 미래 성장과 도약의 길을 열어 나가자"고 말했다.
raul1649@newspim.com