"美, 자국 내 생산확대 약속 車업체에 관세 완화...아우디에 약속"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 행정부가 29일 미국 투자 완성차업체 관세 완화안을 추진했다
- 아우디는 조지아주에 40억달러 규모 조립공장 건설을 계획했다
- 내년 말 전 착공 기업은 수입차·부품 관세를 면제받을 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부가 미국 내 생산을 늘리기로 약속한 글로벌 완성차 업체들을 대상으로 관세를 완화해 주는 신규 지원 프로그램을 준비 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 소식통을 인용해 29일(현지시간) 보도했다.
이번 정책 구상은 독일 폭스바겐그룹 산하 브랜드 아우디로부터 조지아주에 40억 달러(약 5조 3,540억 원) 규모의 완성차 조립 공장을 유치하는 협상 과정에서 구체화된 것으로 전해졌다.
아우디가 연간 20만 대의 차량을 생산할 수 있는 대규모 자동차 공장을 조지아주 시골 지역에 건설한다는 계획은 지난 24일 조지아주에서 열린 중간선거 지원유세에서 트럼프 미국 대통령에 의해 공식 발표됐다. 조지아주 당국과의 계약은 당일 오전에 체결됐다.
소식통에 따르면, 아우디 경영진은 최근 몇 주간 워싱턴 D.C.를 방문해 관세 감면을 강력히 요청했다. 독일 폭스바겐그룹 소유의 아우디는 미국 판매 차량 전량을 멕시코와 유럽에서 수입하고 있으며, 지난해에만 10억 달러가 넘는 관세를 지불했다.
아우디 경영진은 미 상무부가 미국에 투자하는 기업들을 위한 관세 완화 프로그램을 조만간 도입할 것이라는 확답을 트럼프 행정부로부터 받은 것으로 전해졌다.
당국자들은 현재 구체적인 계획을 마련 중이며, 미국 공장에 투자하는 기업은 수입 차량이나 부품에 대한 관세를 면제받거나 상쇄받을 수 있을 것으로 보인다. 지원 자격을 얻으려면 내년 말 이전에 공장 건설을 시작해야 한다.
상무부의 이번 프로그램은 태양광 패널의 핵심 소재인 폴리실리콘 관세에 대해 도입했던 프로그램과 유사할 것으로 보인다. 해당 프로그램에 따라 태양광 기업들은 생산기지 복귀 계획을 상무부에 제출하고 승인을 받으면 특정 제품에 대해 관세 면제를 받을 수 있다.
wonjc6@newspim.com