가스안전공사·삼성전자 '맞손'…국내외 반도체 사업장 가스안전 강화

AI 핵심 요약beta
- 가스안전공사와 삼성전자가 29일 반도체 사업장 안전강화 협약을 체결했다
- 양 기관은 신규 사업장 가스시설 진단과 기술지원·안전점검에 협력한다
- 국내외 사업장 합동점검과 전문인력 교육으로 가스사고 예방에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전문인력 양성·기술교류·규제개선 손잡아
국내외 반도체 사업장 합동 특별점검 추진
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국가스안전공사와 삼성전자가 국내외 반도체 사업장의 가스시설 안전관리 강화와 가스사고 예방을 위해 손을 잡았다.
가스안전공사는 지난 29일 삼성전자 평택사업장에서 '국가 핵심 반도체 산업 초격차 및 사업장 안전강화 업무협약(MOU)'을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 삼성전자 신규 사업장의 가스시설을 조기에 안정화하고 안전관리 체계를 강화하기 위해 마련됐다. 양 기관은 가스 배관의 건전성과 설치 적합성을 확인하는 등 기술지원과 안전점검에 협력하기로 했다.
구체적으로 신규 사업장의 시설·배관 진단을 정례화하고, 전문인력 양성을 위한 교육 지원과 가스안전 기술정보 공유를 추진한다.
또한 반도체 산업 관련 규제 애로사항을 공동으로 발굴해 개선 방안을 모색하고, 국내외 사업장 가스시설에 대한 합동 특별점검도 실시할 계획이다.
특히 국내 사업장뿐만 아니라 해외 진출 사업장까지 안전관리 협력 범위를 확대한다. 이를 통해 가스사고를 예방하고 반도체 사업장의 안정적인 운영을 지원한다는 방침이다.
김홍철 가스안전공사 기술이사는 "앞으로도 긴밀한 민관 협력체계를 구축해 국내 산업 현장은 물론 해외 진출 사업장의 가스안전까지 적극 지원함으로써 국가 경쟁력 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com