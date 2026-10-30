현대차그룹, 아파트 주차로봇 실증…출차 요청 3분 만에 이동

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹은 29일 시흥 아파트에서 주차로봇을 시연했다
- 현대차·현대위아·현대건설은 입출차와 이중주차를 구현했다
- 주차로봇은 차량 출차를 약 3분 만에 완료했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 아파트 주차장에서 차량을 자동으로 이동시키는 주차로봇 기술을 선보였다.
현대차그룹은 29일 경기도 시흥시 힐스테이트 더웨이브시티에서 공동주택 주차로봇 시연회를 개최했다고 밝혔다.
현대차와 현대위아, 현대건설이 참여한 이번 실증은 국내 최초로 실제 공동주택의 50면 이상 주차공간에서 주차로봇을 운영한 사례다.
이날 시연에서는 입출차 교차, 이중주차 해소, 임시출차 등 3가지 상황을 구현했다. 특히 세대 내 월패드로 출차를 요청하면 로봇이 차량을 출차구역으로 이동시키는 데 약 3분이 소요됐다.
이중주차 차량을 자동으로 재배치하거나 일시적으로 출차한 차량을 다시 주차하는 기술도 선보였다.
현대차그룹은 주차로봇을 단지 차단기와 월패드, 인공지능(AI) 차량점검 시스템 등과 연동했다. 자체 개발한 스마트 주차 관제 시스템은 최대 200대의 로봇을 동시에 제어할 수 있다.
현대차그룹은 향후 교통거점과 상업·업무시설 등으로 적용 범위를 확대하고 관련 제도 개선도 추진할 계획이다.
정호근 현대차 미래전략본부 부사장은 "주차공간을 사람과 모빌리티, 로봇, 도시 인프라가 연결되는 스마트도시의 거점으로 발전시키겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com