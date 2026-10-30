SKT, AI·드론 활용해 안동 산불 피해지 산림복원 추진

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 29일 안동 산불 피해지 산림복원 세미나를 개최했다.
- SKT 등은 4.4㏊에 나무 1만그루를 심고 시드볼 1만개를 파종했다.
- 4개 기관은 산림 변화를 추적하며 관리체계를 지속 개선할 계획이다.
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급경사지에 시드볼 1만개 파종
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = SK텔레콤은 유한킴벌리, 사단법인 평화의숲, 인베랩과 함께 안동 산불 피해지역의 산림복원 현황과 향후 계획을 공유하는 세미나를 지난 29일 개최했다고 밝혔다.
SKT와 유한킴벌리는 평화의숲과 함께 지난 3월부터 안동 산불 피해지역 4.4㏊(헥타르)에 산벚나무, 헛개나무, 피나무, 고로쇠나무, 때죽나무 등 총 1만그루를 심었다.
SKT는 자연기술(네이처테크) 스타트업 인베랩과 협력해 인공지능(AI)과 드론을 활용한 산림복원도 진행했다. AI 공간분석 기술로 지형과 수계, 일사량 등을 분석하고 자생식물 종자와 토양, 영양분을 혼합한 '시드볼(Seed-ball)' 1만개를 드론으로 파종했다.
특히 사람이 접근하기 어려운 급경사지까지 복원 범위를 확대했다. AI와 드론으로 식생 변화와 나무 생육 상태를 관찰하고, 추가 식재가 필요한 지역과 생태교란식물 분포 등을 파악했다.
4개 기업·기관은 향후에도 식생 변화를 추적하고 수집한 데이터를 바탕으로 산림 관리체계를 개선할 계획이다.
SKT와 유한킴벌리는 지난해 9월 환경·사회·지배구조(ESG) 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 이후 산불 피해지 복원 외에도 전자폐기물 자원순환 캠페인과 경기 연천 꿀벌숲 나무심기, 창경궁 권역 녹지 복원사업 등을 공동 추진했다.
엄종환 SKT 지속가능경영실장은 "SKT의 AI 역량과 유한킴벌리의 환경·산림 분야 경험을 결합해 안동 산불 피해지역의 복원을 장기적으로 추진하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com